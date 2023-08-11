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Sosyal Medya İbrahim Tatlıses evleniyor mu? Şaşırtan açıklama
Sosyal Medya

İbrahim Tatlıses evleniyor mu? Şaşırtan açıklama

Yeniakit Publisher
2023-08-11 11:22:00 -
İbrahim Tatlıses evleniyor mu? Şaşırtan açıklama

Her an sürpriz bir şekilde evlenebileceğini açıklayan İbrahim Tatlıses, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü sanatçı, Twitter (X) hesabından yaptığı bir paylaşımla yeniden gündeme geldi. Her an sürpriz bir şekilde evlenebileceğini açıklayan Tatlıses, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Twitter hesabından peş peşe mesajlar yayınlayan 71 yaşındaki sanatçı, hayranlarını şaşırtan açıklamalarda bulundu.

 

'TEKLİK ALLAH'A MAHSUS'

Tatlıses paylaşımında, "Her an sürpriz bir evlilik yapabilirim, çok uzak değil" diye yazan ünlü isim, ardından da; "Teklik Allah'a mahsustur, tek yaşamayı sevmiyorum" ifadelerini kullandı.

 
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TATLISES KİMİNLE EVLENECEK?

Hâl böyleyken İbrahim Tatlıses'in kiminle evleneceği de merak ediliyor.

Ünlü sanatçının kendisinden 43 yaş küçük aşkı Gülçin Karakaya ile nikah masasına oturacağı tahmin ediliyor.

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