İbrahim Saraçoğlu'ndan zayıflatan tilya kürü tarifi! 3 malzeme ile hızlı yağ yakın

Tilya, aslında ıhlamur çiçeğinin bir başka ismi. Tahmin edebileceğiniz gibi bu kürün içinde de başrollerden biri kurutulmuş çiçekli ıhlamur ya da bulabilirseniz doğrudan kurutulmuş ıhlamur çiçeği.

Kış aylarında çayını yapıp bol bol içtiğimiz şifa kaynağı kuşburnu ve sindirim sisteminin en büyük dostlarından olan güzeller güzeli altın otu da işin içine girince bu kür, tam bir şifa deposu oluyor.

Tilya kürünün en önemli özelliği metabolizmayı hızlandırması ve yağ yakımına yardımcı olması. Özellikle 1 ay boyunca günde 2-3 kez olacak şekilde düzenli olarak tüketildiğinde oldukça ciddi miktarlarda kilo verdirebiliyor. Öyle ki ayda 4 ila 8 kilo arasında bir kilo kaybı oluşturabildiğinden söz ediliyor.

Tilya kürünün en önemli özelliği metabolizmayı hızlandırması ve yağ yakımına yardımcı olur.

Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun tarifini verdiği Tilya kürü yağların depolanmasını önleyerek zayıflamayı kolaylaştırıyor. "Bu kürle 3 gün sonra yağ yakmaya başlayanlar var" diyen İbrahim Saraçoğlu, sağlıklı bir insanın yılda 1 kez uygulaması gerektiğini belirtiyor. İşte Tilya kürünün tarifi..

Kolay bulunan 3 malzeme ile yapılan bu kürün içeriğindeki bileşenler sayesinde, açlık ve tokluk hormonları dengeleniyor. Yağların depolanmasının önüne geçiliyor. "Herkes yılda 1 kez uygulamalı" diyen Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun tarifini verdiği zayıflatan tilya kürü sayesinde sağlıklı bir şekilde hızla kilo verebilirsiniz.

Dr. İbrahim Saraçoğlu tarifini verdiği tilya kürü için, "Vücudun yağ metabolizmasını düzenliyor. Yağ metabolizması sağlıksız çalışmaya başladığı zaman vücut yağ depolamaya başlar. Bu kürle hemen 3 gün sonra yağ yakmaya başlayanlar var." diyor ve sağlıklı bir insanın yılda 1 kez uygulaması gerektiğini belirtiyor.

Bu bitkilerde bulunan tilirozit bileşeni hormonları dengeler ve yağların depolanmasının önüne geçer. İnsülin direncini kırarak daha uzun süre tok hissettirir. İştah kontrolü sağlar ve gereksiz açlık krizlerinin önüne geçer.

İşte Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun tarifini verdiği tilya kürü...

Tilya çayı nasıl yapılır?

* Ihlamur (10 gr)

* Kuşburnu (10 tane)

* Altın otu (10 gr)

1 litre tatlı (klorsuz) suyu bir kaba alarak kaynatın.

10 tane kuşburnu tohumunu havanda hafifçe çatlatın

Kaynayan suyun içerisinde bir tutam (10 gram) ıhlamur ve 10 tane kuşburnu atıp 4 dakika kaynatın.

Ardından 1 tutam (10 gram) altın otu atarak 4 dakika daha kısık ateşte kaynatın ve ocaktan alın. Ilımaya bırakın

Altın otunu fazla koyarsanız tadı acıyabilir.

SÜZÜN

Yemeklerden 15-20 dakika önce tüketin

Kalan kısmı cam bi kapta saklayarak ertesi gün tüketebilirsiniz.

Uygulamaya 1 ay devam edin ve 2 hafta ara vererek uygulamaya devam edin.