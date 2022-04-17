ibrahim saraçoğlu'ndan kudret narının faydaları

Kudret narı nedir?

Kudret narı, kabakgiller familyasına ait, yeşil veya sarı renkte görülebilen bir sebze türünü oluşturuyor. Dikenli bir dış yüzeye sahip olan bitkinin, iç kısmında nar tanelerine benzeyen kırmızı çekirdekler bulunuyor. Salatalık gibi uzun ve ince bir şekle sahip olan kudret narı, olgunlaştığında sekiz ila 15 santimetrelik bir büyüklüğe ulaşıyor. Çekirdekleri ise nara kıyasla daha seyrek bir yapıya sahip olup, nohut ile fasulye arası bir büyüklükte olabiliyor.

Kudret narı nerede yetişir?

Kudret narının anavatanı Doğu Hindistan olarak biliniyor. Bununla birlikte sebze, tropikal kuşakta yer alan diğer bölgelerde ve Akdeniz iklimine sahip olan ülkelerde de yetişebiliyor. Kudret narı yetiştiriciliğine elverişli coğrafyaları genel hatlarıyla şu şekilde listelemek mümkün:

Karayipler

Tropik Afrika ülkeleri

Asya’nın tropikal iklime sahip bölgeleri

İtalya

Türkiye

Kudret narı ne içerir?

“Karela” olarak da bilinen kudret narı, zengin bir antioksidan kaynağı olmasının yanı sıra bol miktarda vitamin ve mineral içeriyor.

Kudret narının acı tadından dolayı, genellikle tek başına tüketimi tercih edilmiyor. Bu nedenle sebze, yaygın olarak çiğ karışımlar veya farklı pişirme yöntemleriyle hazırlanarak tüketiliyor. Tüketim şekli özelinde, “Kudret narı nasıl yapılır?” sorusunun en bilinen yanıtlarını ise şunlar oluşturuyor:

Çekirdekleri temizlenip küçük dilimlere bölünerek, yapraklarıyla birlikte balın içerisinde bekletiliyor. Kudret narı tatlısı adıyla da bilinen bu karışım, 21 gün ila 6 ay arası bekletilerek doğrudan yenilebiliyor.

Ballı kudret narının yapılışına benzer şekilde, saf zeytinyağı ile de karışım yapılabiliyor. (Bu iki formül, vücut için hem beslenme amacıyla hem de harici olarak kullanılabiliyor.)

Su, limon suyu, tuz ve zencefil/zerdeçal tozu ile blender’dan geçirilerek kudret narı suyu yapılabiliyor.

Güneşte kurutma, baharatlarla marine etme, tuzlu suda kaynatma ve yoğurtla karıştırma gibi yöntemlerle acı tadından arındırılarak yemeklerde tüketilebiliyor.

Çekirdekleri işlenerek kudret narı yağı veya kudret narı macunu elde edilebiliyor.

Farmakolojide kudret narı şurubu, ilaç veya takviye edici gıda yapımında kullanılıyor.

Faydaları keşfedildikçe her geçen gün daha fazla popülerleşen kudret narı, vitamin ve mineral zengini içeriğiyle “Şifa bitki” tanımının hakkını veriyor!

Kudret narı nasıl hazırlanır?

Kudret narını hazırlamak için öncelikle 1 tane olgunlaşmış kudret narı küçük küçük doğrayın. Bunu sonrasında yarım litre bir pet şişenin içine koyup üzerine zeytinyağı ekleyin.Şişeyi isterseniz güneş alan bir yerde saklayabilirsiniz, fark etmemektedir. Hazırladığınız şişeyi birkaç hafta bekletmeniz yeterlidir. Pelte kıvamına gelen kudret narını tüketebilirsiniz.

Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye kitabında buyruluyor ki:

(Mi'de ülserine karşı çok iyi ilâc, iki (Kudret narı) doğranıp, şişedeki bir kilo zeytin yağına konur. Şişe, güneşde bırakılır. Birkaç hafta sonra, sabâhları aç iken, bir çorba kaşığı içirilip, bir sâat hareketsiz sırt üstü yatılır. Kudret narı, [Momardika Charantia, Bolsanaple] sarmaşık olup, çiçekleri küçük sarı, yaprakları çınar ağacının yaprağı gibidir. Meyvesi, üstü çıkıntılı, yeşil hıyâr gibidir. İçi beyâz ise de, kesilince, kırmızı olur. Kırmızı çekirdekleri saklanıp, Mayısda dikilir. Bu yağ, bâsur için de içilir. Derideki yaralara da sürülür.)

Zeytinyağlı kudret narı kaç gün kullanılmalı?

Kudret narının zeytinyağı ile kullanılmasının ise mide sorunlarına iyi geldiği bilinmektedir. Zeytinyağı ile karıştırıla kudret narının mideye iyi gelmesi için sabahları ve akşamları 1 tatlı kaşığını 40 gün boyunca düzenli tüketiminde faydasını göreceksiniz.

Kudret narı mide için ne kadar süre kullanılır?

Kudret narı yağının aç karnına sabah veya akşam 1 tatlı kaşığı tüketildiği zaman mide ülseri tedavisinde etkili olduğu belirtiliyor. En az 40 gün kullanımı öneriliyor.

Zeytinyağlı kudret narı mı ballı kudret narı mı?

Zeytinyağıyla yapılan kudret narı macunu, tüketildiğinde daha hızlı emilir ve etkili olur. Kudret narı macununu merhem olarak kullanacaksanız, hakiki balla yapılanı tercih edebilirsiniz.

Kudret Narının Sağlığa Faydaları Nelerdir?

Kudret narının en büyük faydası mide sorunlarını çok hızlı geçirmesi, tedavi etmesidir. Başta ülser ve gastrit olmak üzere mide problemlerine iyi gelen kudret narı günde 1 kaşık tüketilmelidir.2 tane kudret narını doğrayıp 1 litre zeytinyağına koyup 1 ayda güneşte bırakın. 1 ay dolduktan sonra her sabah 1 yemek kaşığı için ve 1 saat hareketsiz sırüstü yatın. Kudret narı mide için şifa kaynağıdır.

Kabızlığı Geçirir

Kabızlık probleminiz varsa kudret narı tüketebilirsiniz. Kudret narı ile zeytinyağını karıştırıp aç karna tüketin. Bu sayesinde kabızlığınız birkaç saat içinde geçecektir.

Kanseri Önler

Kudret narının hücre yenileyici özelliği vücutta kanser hücrelerinin yayılmasını önler. Bunun için kudret narını her gün aç karna tüketmelisiniz. Bunun özellikle de meme kanserine karşı koruyucu olduğu bilinen bir gerçektir.

Yanık Tedavisinde Kullanılır

Kudret narının bir diğer faydası ise yanık tedavisi yapabilmesidir. Yanıklarınızın için kudret narını önceden hazırlamanız gerekmektedir. Bunun için 1 tane kudret narı meyvesinin çekirdeklerini çıkarıp ezin. Ezerek lapa kıvamına gelen kudret narını 1 tane cam kavanoz içine boşaltın. Ardından içerisine biraz zeytinyağı ekleyin. Hazırladığını bu 1 cam kavanozu 1 yıl yanık ve yara tedavisinde kullanabilirsiniz.

Gribe İyi Gelir

Kudret narında bulunan yüksek antibiyotik içeriği soğuk algınlığı ve grip gibi enfeksiyon hastalıklarını tedavi eder, hızla iyileştiriri.

Dolamayı Geçirir

Parmak ve tırnak çevresinde meydana gelen iltihaplanmalar dolama olarak adlandırılmaktadır. Bu iltihaplanma oldukça geç ve zor iyileşir, bu yüzden de oldukça ağrılı olabilmektedir. Bu gibi zor iyileşen yaralar için kudret yağını zeytinyağı ile birlikte bekletip iltihaplanma olan parmağa sürüp bekletin. Bu yöntem sayesinde iltihap tamamen kurumaktadır.

Helikopter Bakterisini Geçirir

Kudret narı; halk arasında helikopter gibi anılan midedeki “Helicobacter Pylori” isimli bakterinin üremesini önlemektedir. Bu açıdan kudret narını mide ve bağırsak enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanabilirsiniz.

Cilt Hastalıklarına Şifadır

Kudret narı ciltte meydana gelen sedef, çıban ve egzama gibi cilt problemlerini iyileştirmek için birebirdir. Ek olarak kudret narı güneş yanıklarına iyi geldiği gibi aynı zamanda cildi güneşin yaydığı zararlı ışınlardan da koruyor.

Kudret Narının Diğer Faydaları

Kudret narı; karaciğeri destekler.

Kudret narı; hücreleri yeniler, onarır.

Kudret narı; kolit, ülser, 12 parmak, gastrit fazlası gibi mide bağırsak sistemine bağlı hastalıklara iyi gelir.

Kudret narı; yara ve iltihapları iyileştirir.

Kudret narı; bağırsak tembelligini giderir.

Kudret narında bolca E vitamini ve kaliteli protein bulunur.

Kudret narı içerisindeki yüksek antioksidan sayesinde vücutta tam bir antibiyotik etki gösterir. Bu açıdan özellikle karaciğerde tümör oluşmasını engellemektedir.

Kudret narı; romatizma ve varis ağrılarının iyileşmesine yardımcı olur: Akşam uyumadan önce romatizma ağrıları olan yerlere kudret narı macununu sürün ve bir bez ile sarın. Ertesi sabah uyandığınızda romatizma ağrılarının tamamen geçtiğini göreceksiniz. Özellikle de nemli ve soğuk gecelerde azan romatizma ağrılarını geçirmede oldukça etkilidir.

Kudret narı; yükselen şekeri hızlı şekilde düşürür: Bu açıdan şeker hastalarının mutlaka kullanması gereken bir meyvedir. Ancak aşırıya kaçılmamalıdır. Aksi taktirde karaciğerde hasara neden olabilir. Kudret narı belirli ölçülerde kullanılması önemlidir.

Kudret narı; kan sulandırır ve bu sayede kalp ve damar hastalıkları oluşmasını engeller.