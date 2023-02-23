İbrahim Saraçoğlu vertigo için bitkisel kür: Ölçüsü, detayı ne açıklıyoruz! İşte aslan pençesi yağı faydaları

İbrahim Saraçoğlu Vertigo Kürü İşte detayı ve ölçüleriyle tarifi...

Öncelikle vertigo hastalığına iyi gelecek kür tarifinde yer alan bitkileri temin etmek için tanıdığınız, bildiğiniz bir aktara gidin.

Malzemeler:

Çoban çantası

Testere dişli aslan pençesi

1 bardak su

Hazırlanışı:

Bir tutam testere dişli aslan pençesi (5-6 gram kadar) ile bir tutam çoban çantası (5-6 gram kadar) bitkisini karıştırın.

Bitki karışımını bir bardak suda 5-6 dakika kaynatın.

Karışımı süzün ve elde ettiğiniz suyu için.

Kullanımı:

İlk bir hafta boyunca, yani 7 gün boyunca sabah ve akşam olmak üzere günde 2 bardak içilecek.

8. günden sonra günde 1 bardak içilmeye devam edilecek.

Kürü kullanmaya başladıktan 2-3 gün sonra baş dönmesi, mide bulantısı ve denge problemleri yavaş yavaş ortadan kalkacaktır.

Vertigo için oldukça etkili olan bu kürü kullanırken, doktorunuzun verdiği ilaçları da kullanmaya devam etmelisiniz. Bitkileri temin ederken, 1 yıldan uzun süredir rafta durmadığından emin olun.

Sık sık baş dönmesi problemi yaşayanlar için sarı ballıbaba bitkisi çok faydalıdır. Bir su bardağı kaynar suyun içine bir tatlı kaşığı sarıballı baba bitkisini koyduktan sonra 5-7 dakika kadar kaynatın ve için. Baş dönmesi probleminiz azalacaktır.

Aslan pençesi yağı ne işe yarar?

Anti-enflamatuar özellik, ciltte kızarıklık, iltihaplanma ve şişkinlikten kurtulma sağlar. Egzama gibi cilt problemlerinde Aslan Pençesi oldukça etkilidir. Ciltteki kaşıntı ve kızarıklığı azaltır. Bitkinin antioksidan içeriği, toksinlerin ve serbest radikallerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

Aslan Pençesi Faydaları Nelerdir?

Regl döneminin düzenlenmesine, aşırı kanamanın ve şiddetli ağrıların önüne geçilmesine yardımcı olur.

Menopoz döneminde yaşanan hormonal dengesizliklerin; stres, aşırı sinir, düzensiz beslenme ve terleme gibi problemlerin en aza indirilmesinde destekleyicidir.