İbrahim Saraçoğlu tırnak mantarı bitkisel tedavisi: Ayak altına yapın, bu yöntemle 3 günde kurtulun!

Tırnak mantarı başlangıç aşamasında ise evde doğal yöntemlerle tedavi edilebilir. Bu yazımızda sizler için tırnak mantarı nasıl geçer sorusuna yanıt aradık ve evde uygulanabilecek etkili ve doğal yöntemleri derledik. İşte tırnak mantarına doğal çözüm önerileri…

Doğal malzemeler kullanılarak hazırlanan İbrahim Saraçoğlu ayak mantarı tedavisi ilacı düzenli olarak kullanım sonrası olumlu sonuçlar vermektedir. Ayak mantarı, uzun süreli kapalı ve dar ayakkabı kullanımı, ayaklar ıslandıktan sonra kurulanmaması ve aşırı terleme gibi durumlar sonrası ortaya çıkabilmektedir. Nemli ve sıcak ortamda yetişen mantar için ayaklar ideal bir ortamdır. Ayak mantarı tedavisi kadar ayakları mantar oluşumuna karşı korumak da son derece önemlidir.

Tırnak Mantarı Belirtileri Nelerdir?

Tırnak mantarı sorununun belirtileri:

El ve/veya ayak tırnağında beyaz/sarı renkte çizgiler

Tırnakta kalınlaşma

Tırnağın şekline bozulma

Tırnak renginin koyulaşması

Tırnakta kuruluk ve matlaşma

Kolay kırılma

Tırnaktan kötü koku gelmesi

Terleme, şişmanlık, ortak alan kullanımı gibi birçok neden tırnak mantarına sebep olabilir. Tırnak mantarına ne iyi gelir? Tırnak mantarı bitkisel 3 günde son...

Prof.Dr. İbrahim Saraçoğlu Aynısefa Bitkisi ile Ayak Mantarı Tedavisi

2 Bardak su,

Aynısefa bitkisi

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Yeterli miktarda Aynısefa bitkisi suyun içine atılarak ocakta 10 dakika süreyle kaynatılır. Kaynayan su ılık hale gelene kadar beklenir ve ılığında süzerek ayaklar bu suyla yıkanır. Parmak aralarını da yıkadığınızdan emin olmalısınız. İsteğe göre karışım daha fazla miktarlarda hazırlanıp ayaklar leğen içinde 15 dakika bekletilebilir. Haftada 1 yada 2 kez uygulandığında ayak mantarını tedavi eder ve mantar oluşumuna karşı ayakları korur.

Civanperçemi İle Ayak Mantarı Tedavisi

1 Bardak su

Civanperçemi bitkisi

Yeterli miktarda civanperçemi bitkisi su ile karıştırılarak lapa haline gelmesi sağlanır. Hazırlanan karışım akşam yatmadan önce mantar oluşumu görülen bölgelere yerleştirilir ve ayak tülbent yardımıyla sarılır. 2 Gün üst üste uygulayıp 3. gün ara verip tekrar 2 gün üst üste uygulama şeklinde devam edebilirsiniz. Tedavi, ilk günden itibaren etkilerini göstermeye başlayacaktır.

Ayak Mantarı İçin Öneriler

Nemli ortamlarda yetişen mantar, sık sık yıkanan ve kurulanmayan ayaklarda görülebilir. Ayaklarınızı yıkadıktan sonra tam olarak kurulandığından emin olmadan ayakkabı yada çorap giymeyiniz. Ayakkabı tercihinde ayağı sıkmayan ve hava akışı sağlayan bir ayakkabı tercih edilmelidir. Naylon çoraplar yerine pamuklu çoraplar tercih etmelisiniz. Ayaklarınız uzun süre ayakkabı içinde kalıyorsa, gün sonunda ayaklarınızı tuzu su karışımıyla dinlendirin. Günlük olarak çorapların değiştirilmesi gerekmektedir. Tırnak bakımını aksatmadan uygulamanız gerekmektedir. Ayakta kaşıntı yapan mantar için bilinçsizce ilaçlar kullanmamalı ve mantarı kaşımamalısınız.

Feridun Kunak Ayak Mantarı Kürü

Her gün yayınlanan kendi programında birbirinden faydalı bilgiler paylaşmaya devam eden Dr. Feridun Kunak, yaz aylarının en sık karşılaşılan ayak mantarı sorunu içinde bir çözüm önerdi. Feridun Kunak ayak mantarına iyi gelen bitkilerden ve bu bitkilerden hazırlanan bitkisel kürlerden sizler için bahsetti.

Malzemeler :

Sıcak Su

1 fincan sirke veya limon suyu

Tırnak mantarları İçin; Limon Kuru İncir Kına

Parmak Mantarları İçin; Tuz Karbonat Ozan yağı Pamuk

Tırnak mantarları İçin Uygulama

Öncelikle mantarlı kısımlar limonla ovulur. Limon yoksa suyun için sirke konarak ovulur. Sirkeli suda 10-15 dakika durulur. Ayak kurulandıktan sonra;1 kuru incirin içerisine 1 çay kaşığı kadar kına konur. Kınalı kısım mantarlı tırnağın üstüne gelecek şekilde yerleştirilir. Naylon veya sargı bezi ile sarılır .Çorap giyilir. Akşam yapılmışsa sabaha kadar beklenir.

Parmak Mantarları İçin uygulama

Öncelikle ayak parmağı, parmak araları limonla ovulur. limon yoksa sirke ile ovulur.

Ilık suyun içine 1 fincan sirke konur içine ayrıca 1 çorba kaşığı tuz ile 1 çorba kaşığı karbonat ilave edilerek karıştırılır ayaklar bu şekilde 10-15 dakika bekletilir.

Saraçoğlu Ayak Mantarı Bitkisel Tedavi

Ayak mantarına iyi gelen bitkisel yağlardan kullanabilirsiniz. Sizlere ayak mantarına iyi gelen bitkisel yağlar içerisinde portakal yağı, çay ağacı yağı, kekik yağı, argan yağı gibi vitaminli ve sağlıklı bitkisel yağlar önerebilirsiniz. Müsait olduğunuz zamanlarda ayaklarınıza birer damla damlatarak bitkisel yağlar ile ayak mantarı tedavisi uygulayabilirsiniz.

Malzemeler Sirke (60 ml) - Su (2 litre)

Uygulanışı

Ayak banyosuna veya leğen içerisine 2 litre su ile 60 ml sirke dökün daha sonra ayaklarınızı su içerisinde dinlendirin.

Ayak mantarından kurtulduktan sonra ya da ayak mantarlarının daha da çoğalmasını önlemek için muhakkak ayak mantarı korunma yollarıyla korumanız gerekmektedir.

Mümkün olduğu kadar sık çorap değiştirin pamuklu çoraplar giymeye çalışın. Rahat ayakkabıları tercih edin, özellikle ayaklarınızı ve parmaklarınızı sıkıştıran ayakkabılardan kesinlikle uzak durun. Ayaklarınızın hava alacağı ayakkabıları tercih etmeniz de doktorlar tarafından önerilir.