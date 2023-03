Hangi yağları kullanarak et benlerinden kurtulabilirsiniz! Uzmanı duyurdu: Kritik seçim öncesi böyle yaparsanız

Ancak öncelikle yapmanız gereken en önemli şey hangi tedavi yöntemini seçerseniz seçin mutlaka bir cilt doktoruna giderek aldırmak istediğiniz et benlerinizi göstererek iyi huylu olup olmadıklarını anlamanızdır. Et beni, vücudun farklı bölümlerinde cildin üzerinde küçük bir çıkıntı şeklinde görülen yapılardır. ET BENLERİNE DİKKAT. Türk araştırmacılar, et benleri olan kişilerde tip 2 diyabetin arttığını tespit etti. Basit ve kolay yöntemler sayesinde vücudunuzda görmekten hoşlanmadığınız et benlerinden kurtulmanız mümkün. Et beni nasıl düşer? Et benleri doğal yolla nasıl yok edilir? Et beni neden olur, neden çıkar? işte detaylar...

Et Benleri Neden Oluşur?

Et benleri belirti vermeyen iyi huylu tümörlerdir. Et benlerinin ortaya çıkmasında birçok sebep rol oynar. Enfeksiyonlar, kiloda ani düşüşler ve çıkışlar, menopoz, hamilelik ve hormon seviyelerindeki değişiklikler bu sebeplerden birkaç tanesidir.

Bunların dışında bağışıklık sisteminin zayıflaması ve stres de et benlerinin çıkmasında etkilidir. Ayrıca sürekli boğazlı kıyafetler giymekle ve şişmanlıkta sürtünmeyle de et benleri oluşabilir.

Et benleri en çok ter bezinin olduğu yerlerde çıkarlar. Bu yerler en çok boyun, koltukaltı ve kasık bölgesidir.

Et Beni Tedavisinde Bitkisel Yağların Etkileri

Siz de bir müddettir et benlerinden kurtulmak için yöntem arıyorsanız bu işlem için kullanılan kimyasal ilaçları görmüşsünüzdür. Kimyasal karışımlar kullanmaktansa doğanın eczanesiyle kendi uygulamanızı yapmayı tercih ediyorsanız pek çok kişi tarafından uygulanarak başarılı sonuçlar elde edilmiş alternatifleri aşağıda okuyabilirsiniz.

*Kekik Yağı ile Et Beni Tedavisi

Kekik yağında bol miktarda bulunan fenolik asit bu yağın kuvvetli bir antibakteriyel yağ olmasını sağlamaktadır. Fenolik asit iltihap önleme, bakterilerle savaşma, antioksidan, spazm önleme, tümör kaynaklı ciltte oluşan pigment yani renk düzensizliği sorunlarını gidermektedir.

Kekik yağını uygulayacağınız benin büyüklüğü ve kaç yıllık/aylık bir ben olduğuyla orantılı olarak en erken 4 haftada sonuçlarını görmeye başlarsınız.

7 damla Hindistan Cevizi yağı

4 damla Kekik yağı

Yağları ağzı kapanabilecek bir kabın içinde iyice karıştırın. Bu karışımı ağzı kapalı bir şekilde saklamalısınız, verilen ölçülerdeki orana sabit kalarak miktarı çoğaltabilirsiniz, yani 14 damla hindistan cevizi yağı ile 8 damla kekik yağını karıştırarak daha uzun kullanabileceğiniz bir miktar oluşturabilirsiniz. Karışımı günde 3 kez et benlerinin üzerine uygulayın. Günden güne benlerin renklerinin değiştiğini göreceksiniz. Yavaş yavaş koyu mora ve ardından koyu kırmızıya dönmesi gerekiyor. Koyu kırmızıya döndükten kısa bir süre sonra cildinizden düşecektir.

*Susam Yağı ile Et Beni Tedavisi

Susam yağı cilt için besleyici bir yağdır, hassas ciltler için kekik yağını yumuşatarak olası tahrişleri azaltacaktır.

8 yemek kaşığı susam yağı

1 yemek kaşığı kekik yağı

1/2 yemek kaşığı fesleğen yağı ( reyhan yağı )

Tüm yağları ağzını kapatabileceğiniz bir kapta karıştırın. Karışıma bir pamuk topu batırarak et benlerinin üzerine bu pamukla sürün. Ben yüzümde bir müddet kalmasını istediğim maske gibi uygulamalarda farklı bir uygulama da yapıyorum isterseniz buradan bu yönteme de göz atın belki siz de yüzünüzde pamukla yarım saat geçirmektense bu yöntemi tercih edersiniz. Pamuğun 30 dakika boyunca et beninin üzerinde kalmasını sağlayın. Pamuğu bölgeden çektikten sonra soğuk su ile yıkayıp durulayın. Susam yağı özellikle göz kapağı ve yüzdeki benler için etkilidir. Bu işlemi günlük olarak tekrarlayın.

*Hint Defnesi Yağı ile Et Beni Tedavisi

Et benleri içerisinde nem bulunduran canlı doku parçalarıdır. İçerisindeki nem yok olduğunda et benleri de kuruyup dökülür. Hint Defnesi yağı da ağrısız ve basit bir şekilde et benlerini nemsiz bırakarak kurutur ve dökülmelerini sağlar.

Pamuk topları

3 damla Hint Defnesi yağı

Et beninin üzerini temizleyin.

Bir pamuk topunu temiz suya sokup ardından suyun fazlasını sıkın. Bu uygulamayı yüzünüze günlük bakımınızda tonik uygularken de yapabilirsiniz böylece kullandığınız pamuk suya doymuş olduğundan toniğiniz ziyan olmayacaktır. Bu uygulamada da pamuğunuzu suya doyurarak yağınızı ziyan etmemiş oluyorsunuz.

Bu ıslak pamuk topuna Hint Defnesi yağını damlatın ve bu pamuk topu ile et benin üzerini ovalayın.

Ardından bu bölgeye bir kaç dakika elinizle nazikçe masaj yapın.

Bu işlemi günde 3 kez tekrarlayabilirsiniz.

*Kuşburnu Tohumu Yağı ile Et Beni Tedavisi

Kuşburnu tohumu yağı, yağ asitleri ve C vitamini açısından oldukça zengindir. Bu iki bileşen de cilt için besleyici ve iyileştirici özelliktedir.

1 yemek kaşığı kuşburnu tohumu yağı

1 çay kaşığı adaçayı yağı

Yağları birbirine karıştırın.

Günde bir kaç kere karışımdan bir kaç damlayı benlerin üzerine damlatın.

Bu işleme benler kuruyup düşene kadar devam edin.

*Hint Yağı ile Et Beni Tedavisi

Hint yağını özellikle hızlı saç uzatmak isteyenler kullanır. Fakat Hint yağının tek faydası bu değildir; et benlerini yok etmek için de Hint yağından faydalanabilirsiniz. Dilerseniz Hint yağını kendi başına kullanarak direk olarak benlerin üzerine sürebileceğiniz gibi aşağıda vereceğimiz tarifi hazırlayarak da kullanabilirsiniz:

Hint yağı

Karbonat

Uygulayacağınız et beni sayısına göre ayarlayacağınız miktarda Hint yağı ve karbonatı kalın bir kıvamı olacak şekilde karıştırın. Bu karışımı bir maske gibi et benlerinizin üzerine uygulayın ve yara bandı yapıştırarak cilde nüfuz etmesini sağlayın. Her gece uyumadan önce bu işlemi yapın ve Sabah olduğunda ılık su ile temizleyin. 10 gün sonunda benleriniz büyüklüklerine göre küçülüp dökülmeye başlayacaktır.

İbrahim Saraçoğlu et beni nasıl düşer?

Saraçoğlu et beni tedavisi: ki adet aspirini bir yemek kaşığı suda ezerek macun haline getirin. Eriyen aspirini et beni üzerine sürün ve yara bandı ile o bölgeyi kapatın.

Küçük et benleri nasıl yok edilir?

Limon suyu yöntemi

Asitli yapısı ve pH düşürücü etkisi sayesinde et benleriyle başa çıkabilen doğal şifa kaynağıdır. Yarım bardak su ile bir adet limonun suyunu karıştırın. Pamuk yardımıyla karışımı et beninin üzerine sürün. Bu yöntemi haftada 3 kez tekrarlayın. Yaklaşık bir ay içinde et benleri düşmeye başlayacaktır.

Aspirin yöntemi

İki adet aspirini bir yemek kaşığı suda ezerek macun haline getirin. Eriyen aspirini et beni üzerine sürün ve yara bandı ile o bölgeyi kapatın. Yaklaşık 3 saat boyunca bu şekilde bekleyin ardından yıkayın. Haftada 2 kez tekrarlayın. Yöntemler arasında en etkili olanıdır. Bir haftanın sonunda et beni düşmeye başlayacaktır.



