Mert Hakan 568 gün sonra tekrar sahalarda
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Mert Hakan Yandan, Alanyaspor maçının 77. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil oldu ve 568 gün sonra sarı-lacivertli formayı giydi.
Mert Hakan Yandan, Alanyaspor maçının 77. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil oldu ve 568 gün sonra sarı-lacivertli formayı giydi.
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, uzun bir aranın ardından yeniden sahaya çıktı.
568 GÜN SONRA
Sarı-lacivertli futbolcu, karşılaşmanın 77. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil oldu ve 568 gün sonra sarı-lacivertli formayı giydi.
Son olarak 28 Mart 2025'te deplasmanda oynanan Bodrum FK maçında görev yapan Mert Hakan, bu değişiklikle birlikte yaklaşık 19 aylık forma hasretini noktaladı.
Maç sonu konuşan tecrübeli futbolcu, "Çok mutluyum" dedi.