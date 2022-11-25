İbrahim Saraçoğlu öneriyor: Kansere karşı kereviz! Kereviz nasıl tüketilir? Kereviz çorbası tarifi ve kerevizin faydaları, zararları

Kereviz de içerdiği vitaminler ve minerallerle dolu şifa deposudur. Kerevizde bulunan apigenin adlı bileşik, kanser hücrelerini engellemektedir. Kereviz, kronik oksidatif stres ve iltihaplanmaya karşı koruyucu etkisi ile birçok kanser türünü önlemektedir. Yapılan çalışmalarda kerevizde bulunan apium molekülünün mide zarını iyileştirdiği ve mide salgılarını modüle ettiği gözlenmiştir.

Kereviz, vitaminler açısından oldukça zengin besinlerden biri oluyor. Kış aylarında çok fazla tüketilen bu besin, sağlığımıza oldukça yararlıdır. Genellikle sofralarda çorba ve yemeklerde kullanılan kereviz; içerdiği K, C, A vitaminleri, folat ve potasyumla eşsiz bir bileşiğe sahiptir. Kereviz sapı, tohumları ve yapraklarında bulunan bu içeriklerin; Alzheimer hastalığında olumlu etki sağladığı görüldü. Bununla birlikte günlük olarak tüketilen kerevizin; kardiyovasküler hastalıklar, kanser ve diyabete karşı koruma sağladığı da biliniyor.

TÜMÖRLERİN BÜYÜMESİNİ ÖNLÜYOR

Akdeniz kökenli bir sebze olan kereviz; Hindistan, Nepal ve Çin'de de yetişiyor. Ortaçağ'dan bu yana besin kaynağı olarak kullanılan bu sebzenin tıbbi özellikleri ise 9'uncu yüzyılda fark edildi. Kerevizde, kanser önleyici maddeler olan apigenin ve luteolin bolca bulunur. Yapılan araştırmalar; çeşitli kanser türlerine karşı koruyucu özelliği bulunan apigen maddesinin, yumurtalık kanseri riskini yüzde 21 azalttığı tespit edildi. Vücutta kanserli hücrelerin büyümesine neden olan bir proteini azaltan bu madde; tümörlerin büyümesini ve yayılmasını da engelliyor.

KORUYUCU ETKİYE SAHİP

Genellikle zor tedavi edilebilen pankreas kanseri, ileri seviyelerde teşhis edilerek hastaların hayatta kalma şansını en aza indiriyor. Apigenin maddesinin yeterli dozda alımının, çoklu mekanizmalar aracılığıyla pankreas kanseriyle mücadele ettiği belirtiliyor. Laboratuvar çalışmaları apigeninin; tiroid, lösemi, akciğer ve prostat kanserlerine karşı önleyici etkiye sahip olduğunu ortaya koyuyor. Kerevizde bulunan bir diğer anti-kanser maddesi olan luteolin ise özellikle kolon kanserine karşı güçlü bir etki gösteriyor. Kerevizin çok faydalı olan sapının, fıstık ezmesiyle yenmesi tavsiye ediliyor.

DİYABET RİSKİNE KARŞI K VİTAMİNİ

2030 yılında dünyada diyabetli kişi sayısının 439 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Kerevizin, içeriğindeki K vitaminiyle bu hastalığa yakalanma riskini azalttığı biliniyor. Utrecht Üniversitesi'nden araştırmacılar, 20-70 yaş arasındaki 38 bin Hollandalı kadın ve erkeğe 10 yıl boyunca K vitamini verdi. Araştırmada; yüksek dozda K vitamini verilen kişilerde yüzde 20 oranında daha az diyabete rastlandığını saptandı. Kerevizdeki K vitamini; insülin hassasiyetini artırır ve glikoz metobolizmasını iyileştirir. Ayrıca iltihabı azaltarak koruyucu etki sağlar.

AĞRILARI ETKİLİ BİÇİMDE AZALTIR

Amerika'da farelerle yapılan çalışmalarda; maydanoz, kereviz ve kuşkonmaz ekstrelerinin prostat kanserini küçülttüğü görüldü.

KAN BASINCINI DÜŞÜRÜR

Bu yıl yapılan bir başka çalışmada ise kereviz tohumu ile desteklenmiş antikanser tedavisinin, hayvanlarda tümör seviyesini düşürdüğü tespit edildi. Bu faydalı özelliklerine ek olarak kereviz; kan basıncını düşürücü etkiye de sahiptir. Laboratuvar çalışmaları, kereviz tohumunun kan damarlarında büzülmeye neden olduğunu ve kan basıncını yükselten bir proteini saf dışı bıraktığını gösterdi. Gut hastalığı, son 20 yılda dünya çapında yükselişe geçerken, kereviz tohumunun ürik asit seviyesini düşürerek hastalığın etkilerini yüzde 56 azalttığını ortaya koydu. Mısırlı araştırmacılar, kereviz tohumunun; vücutta iltihabı ve gutun neden olduğu ağrıyı azalttığını da tespit etti. Kereviz tohumu hücrelerinin sentezinde yer alan bir enzimin, ağrı kesici etkisi olduğu bulundu.

Kerevizin faydaları Saraçoğlu

Kereviz kansızlığa karşı da oldukça etkilidir ve demire bağlı kansızlığın çözümünde fazlasıyla güçlüdür ancak kereviz tek başına yeterli değildir. Kereviz kürü, iltihaplı eklem romatizmasına karşı da oldukça etkilidir.

İbrahim Saraçaoğlu kereviz sebzesi ve yaprağını özellikle karaciğer hastaları için öneriyor. Kereviz yaprağı romatizmal hastalara iyi geliyor.

KREVİZİN FAYDALARI

Maydanozla birlikte tüketildiğinde afrodizyak etkisine sahiptir.

Karaciğeri yeniler.

Kereviz kalp ve damar sağlığına katkı sağlamaktadır. Kereviz antioksidan ve antiinflamatuar özellikleriyle damarlar üzerinde koruyucu etkiye sahiptir.

Kereviz bağışıklık sistemini güçlendirir ve iltihabı önler.

Kereviz zengin bir antioksidan kaynağıdır. Antioksidan vitaminlere (örneğin C vitamini ve beta-karoten) ek olarak kereviz, önemli miktarda polifenol de içermektedir.

Bunlar güçlü antioksidan etkilere sahip ikincil bitki maddeleridir. Bu özelliklerle kereviz, bağışıklık sistemi için faydalıdır ve iltihap karşıtı bir besindir.

Soğuk algınlığı durumunda, anti-inflamatuar bileşenler bağışıklık sistemini destekleyebilir. Zencefil gibi kereviz de soğuk algınlığına karşı kullanılabilir.

Kereviz Yaprağının Faydaları

Antioksidan Kaynağıdır. Kereviz, anti-bakteriyel özelliklere sahiptir. ...

Böbrekleri Korur. Kereviz sapı ve yaprakları, idrar söktürücü özellikleriyle böbrek sağlığı için kullanılması en doğru seçenekler arasında yer alır. ...

Bağırsak Hareketlerini Düzenler. Kabızlığa iyi gelir.

Kilo Vermeye Yardımcı Olur.

Göz Sağlığını Korur.

Hafızayı İyileştirir

İbrahim Saraçoğlu Demire bağlı anemi kansızlık için Kereviz Ispanak kürü

Kansızlık (demire bağlı anemi) için Kereviz-Ispanak kürü :

Malzemeler: 250 gram taze ıspanak ve 200 gram kabuğu soyulmuş kereviz.

Kaynamakta olan bir litre suyun içerisine 200 gram ince dilimlenmiş kerevizleri atıp kısık ateşte 10 dakika kadar haşlayın. On dakika haşladıktan sonra üzerine 250 gram ıspanağı ilave ederek ve yine ağzı kapalı olarak 5 dakika daha haşlamaya devam ediniz.

Daha sonra soğumaya bırakınız. Soğuduktan sonra süzerek suyunu temiz bir şişeye koyunuz ve buzdolabında koruma altına alınız.

Uygulama: Sabah aç karına veya kahvaltıdan bir saat sonra bir su bardağı içilir. Akşam aç karına veya akşam yemeğinden bir saat sonra bir su bardağı içilir.

15 gün müddetle sabah ve akşam içimleriyle gün atlamadan devam edilir. 15 gün sonra 10 gün ara verilir. On gün aradan sonra aynı şekilde tekrar sabah ve akşam olmak üzre 15 gün kereviz-ıspanak kürüne devam edilir. Toplam 30 günlük uygulama ile kür tamamlanmış olur.

200 gram kerevizin yumrularının yerine kerevizin sadece taze ve yeşil olan yapraklarını ve saplarını da kullanabilirsiniz. Üç adet saplı (dallı ve yapraklı kısımları, yaklaşık 150 gram) kereviz yeterli olabilecektir.

Bu taktirde haşlama süresi üç dakikadır. Üç dakika tamamlandıktan sonra 200 gram ıspanak ilave edilerek beş dakika daha haşlamaya devam edilir. Ilıdıktan sonra süzülür ve temiz bir şişeye doldurulur. Tüketim şekli yukarıda belirtildiği gibidir.

Avokado

Haftada 2 adet tüketilecek avokado, anemiye karşı iyi bir önleyicidir. Avokado anemiye karşı önleyici ve koruyucudur. Destekleyici tedavi için ise, yukarıda anlatılan kereviz-ıspanak kürüdür.

Kereviz Nasıl Tüketilir?

Dehidrasyonu önleyen bir bitki olan kereviz ayrıca etkili bir ödem gidericidir. İyi bir lif kaynağı olduğu için kilo vermeye yardımcı olur. Kerevizin kökleri yemeklerde, yaprakları çorba veya et sularında ve sapları salatada kullanılabilir. Tohumları da baharat olarak tüketilebilir.

Kerevizin zararları ve yan etkileri

Kereviz alerjik reaksiyona ve ölümcül anafilaktik şoka yol açabilir. Zengin besin lifleri içerdiği için aşırı tüketilmesi gaz ve karın ağrısına neden olabilir ve mevcut kabızlık durumunu zorlaştırır. Aşırı tüketilirse karaciğer ve sindirim sistemlerinde sorunlara neden olabilir. Yüksek tansiyon hastaları kerevizden uzak durun. Tansiyonu yükseltir.

Zeytinyağlı kereviz Sade zeytinyağlı kereviz nasıl yapılır?

Yumuşayan soğanların üzerine,önce halka havuçlarımızı,kerevizlerimiz,en üste kereviz yapraklarını ekliyoruz. Şeker,tuz ve 1,5 çay bardağı suyumuzu ekliyoruz. Sebzelerimiz suyunu salmaya ve kaynamaya başlayınca ¾ çay bardağı zeytinyağı ekliyoruz. 15-20 dk pişiriyoruz.

Kereviz çorbası içtiniz mi? İşte hastalıklara iyi gelen, şifa bulacağınız o tarif...

Kereviz çorbası tarifi: Damak ısırtan bu lezzet hastalıklara şifa oluyor!

Malzemeler

1 adet kereviz

1 adet orta boy patates

1 adet havuç

1 litre sıcak su

1 adet yumurta sarısı

1 çay bardağı su

2 yemek kaşığı un

Üzeri için;

1 tatlı kaşığı tereyağı

Tuz

Maydanoz

Karabiber

Limon

YAPILIŞI

İlk olarak kereviz, havuç ve patatesler soyulup küp küp doğrayın.

Ardından kerevizin yaprakları iyice yıkanıp minik minik doğrayın.

Sonra düdüklüye tavuk suyunu da koyup 10 dk kadar haşlayın.

2 kaşık un, yumurta ve su ile terbiyesini yapıp kaynayan sudan bir kaşık alıp karıştırın ve çorbaya koyup karıştırın.

Sonra 1 tatlı kaşığı tereyağ, tuz ve maydanoz koyup 5-10 dakika kaynatıp ocağı kapatın.

En son olarak limon ve karabiberle servis yapıp afiyetle yiyin.

İşte kereviz çorbamız hazır! Herkese afiyet olsun.

İYİ KEREVİZ NASIL SEÇİLİR?

Tüm yıl boyunca yetiştirilen kereviz, yaz aylarında taze olarak tüketilebilir.

Sapları kolayca kopabilen, nispeten daha hafif olan kerevizleri seçin.

Kereviz yaprakları parlak yeşil olmalı. Üzerinde sarı ve siyah lekeler bulunmamalı.

Sertlik ve tazeliğini korumak için kereviz buzdolabında bir kapta saklanmalı.