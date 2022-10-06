İbrahim Saraçoğlu maydanoz limon sarımsak kürü tarifi: Limon maydanoz sarımsak kürü faydaları ve zararları

Evde limon sarımsak kürü nasıl yapılır? İşte, son zamanların popüler kürleri arasında yer alan limon sarımsak kürü tarifi ve faydaları:

Maydanoz, Limon, Sarımsak Kürünün Faydaları Nelerdir?

Özellikle kan damarlarının içten yağ bağlamasına karşı mükemmel bir kürdür.

Ayrıca karaciğer yağlanmasını da ortadan kaldırmaktadır. Bu sayede kalp krizi geçirmek riskini de azaltmaktadır.

Siroza yakalanma, fibroza yakalanma riskini de azaltmaktadır.

Damar sertliğine karşı koruyucudur.

Kalp damarlarını da açmaktadır.

Kalp damarlarının tıkanmasına yol açan yüksek kolesterolü de önlemektedir.

Kanın akışkanlığını da düzenleyen bir kürdür.

Kalp hastalıklarına karşı da korumaktadır.

Kalorisi düşük olduğu için ve tok tuttuğu için zayıflamaya da yardımcı olmaktadır.

Maydanoz, Limon, Sarımsak Kürünün Yapılışı

12 adet taze maydanoz

1 diş sarımsak (Çin sarımsağı olmaz)

Yarım su bardağı su

2 yemek kaşığı kadar taze sıkılmış limon suyu

Yapılışı : Mutlaka robot ile yapılaması gerekir. Taze maydanozlar yıkayın ve robota atın el ile kopartmaya dikkat edilmelidir. Daha sonra taze sıkılmış limonun suyu ilave edin. Sonrasında bıçak ile 1 diş sarımsağı 3-4 parçaya bölün ve robotun içerisine atın. Sarımsaklarında taze olması çok önemlidir. Kalan yarım bardak suyu da üzerine ilave ettikten sonra çalıştırılmalıdır. Yaklaşık 1-2 dakika boyunca çalıştırılmalıdır. Kıvamını aldıktan sonra bardağa konarak içilmelidir.

Maydanoz, Limon, Sarımsak Kürünün Kullanımı Nasıldır?

Mutlaka sabahları aç karnına uygulanmalıdır.

Her gün taze hazırlanmalıdır.

3 gün maydanoz, limon, sarımsak kürü olarak tüketilmelidir. 3 de maydanoz limon kürü olmalıdır. Daha sonra yine sarımsak uygulanmalıdır. Daha sonra 9 gün olunca 3 gün ara verilmelidir. Tekrardan 9 gün yapılmalıdır.

Toplamda ara hariç 18 gün yapılmalıdır.

18 günden sonra yıl içerisinde zaman zaman tekrar edilmelidir.

Fazla sarımsak tüketimi mide ağrısına sebep olabilmektedir. İçerisine fazladan bir şey eklenmemelidir.

Özellikle düşük tansiyonlu kişilerin bu kürü yapması sakıncalıdır

Hamilelik döneminde de uygulanması sakıncalıdır.

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Maydanoz limon sarımsak kürü zararları - Limon sarımsak kürünün zararları nelerdir?



Daha önce bahsettiğimiz gibi, limon sarımsak kürü tansiyon düşüklüğüne sebep olur. Kan sulandırıcı ve tansiyon ilacı kullanan kişilerin, doktora danışmadan tüketmemesi gerekir.

Alerjik reaksiyonlara sebep olabilir, baş ağrısına yol açabilir.

Diğer bir tarif önerimiz ise;

Kalp damar sağlığı başta olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde etkili rol oynayan bir ikilimiz var; Limon ve sarımsak. Ayrı ayrı kullanıldığında bile faydaları saymakla bitmeyen bu ikiliyi, kür yapımında kullanıyoruz. Limon sarımsak kürünün nasıl yapıldığı, sağlık açısından faydalarını ve zararlarını tek tek anlattık. Faydalarından yararlanmak için, tarif adımlarını izleyerek kendi kürünüzü hazırlayabilirsiniz. Fakat, tansiyon düşüklüğü yaşayan kişilerin bu kürü tüketmesi tavsiye edilmiyor, söylemeden geçmeyelim.

Limon Sarımsak Kürü Nasıl Yapılır?

Malzemeler:

40 diş soyulmuş sarımsak

2 litre taze sıkılmış limon suyu (Hiç su eklenmemiş)

Koyu renkli cam kavanoz

Yapılışı:

İlk olarak 2 litre olacak şekilde limonların suyunu sıkın ve üzerine hiç su eklemeyin.

Sıktığınız limon suyunu mümkünse koyu renkli bir kavanoza doldurun.

2 litre limon suyu, yaklaşık 8 su bardağı civarında olmalıdır.

40 diş sarımsağı soyduktan sonra havanda ezin.

Sarımsakları da kavanozdaki limon suyunun üzerine ekleyin.

Bu kavanozun ağzını kapatarak hiç ışık almayan bir odada 25 gün kadar muhafaza edin.

25 gün boyunca, her gün, bu kavanozu bir kez çalkalamayı unutmayın.

25 günün sonunda sarımsaklar limon suyunun içinde erimiş olacaktır.

Bu kürü, kahvaltıdan yarım saat önce yarım çay bardağı olarak tüketebilirsiniz.

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