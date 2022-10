Uyumadan önce için horlamayı bitiriyor! Evde horlamaya bitkisel çözüm

Uyku sırasında yutak bölgesinde, yumuşak damak, küçük dil ve bademciklerde oluşan gevşeme ile birlikte bu bölgedeki yumuşak doku, solunuma bağlı olarak titrer. Titreşimin etkisiyle yumuşak dokunun çıkarttığı ses horlama olarak tanımlanır.

Horlama hem horlayan kişinin hem de yatağını paylaştığı kişinin hatta horlamanın şiddetine göre aynı evde bulunan kişilerin uyku kalitesini düşürür. Horlama sorunundan şikayetçi milyonlarca insan var. Horlama sorununu çözebilecek bazı yöntemler dönem dönem gündemde yer buldu. İngiliz bir uzman horlama sorununu bitirecek bir yöntem olduğunu iddia etti.

Dünyanın büyük çoğunluğu horlama sorunu çekiyor. İngiliz Horlama ve Uyku Apnesi Derneği'nin rakamlarına göre, yetişkin erkeklerin yüzde 57'si ve yetişkin kadınların yüzde 40'ı dahil olmak üzere, Birleşik Krallık'taki yetişkinlerin yüzde 41,5'i yatma vakti alışkanlığına karşı duyarlıdır.

HORLAMAYI BİTİREN BASİT YÖNTEM

İngiliz bir uzman horlamaya karşı çözümü olduğunu iddia etti. Horlamayı bitirmek için gereken tek şeyin "ağzınızla yapacağınız basit bir numara" olduğunu söylüyor.

Psikolog Katherine Hall, yatmadan önce "sesli harflerinizi yüksek sesle tekrarlamanın" çözüm olabileceğini. Sesli harfler: a, e, ı, i, o, ö, u, ü.

Psikolog Katherine Hall yaptığı açıklamada, "Horlama önleyici boğaz egzersizleri, boğazınızdaki kasları güçlendirmenin ve uyurken titreşmelerini engellemenin harika bir yoludur. Günde birkaç kez, sesli harflerin her birini yüksek sesle tekrarlayarak birkaç dakika geçirin ve zamanla horlamanın geçtiğini göreceksiniz” dedi.

Ne yazık ki horlama çok yaygın bir problem ve piyasada onlarca ürün sırf horlama tedavisi için kullanılıyor. Stresli bir hayat ve çeşitli sağlık problemleri horlamaya sebep olabiliyor ama artık horlama tedavisi için evde kendinize hazırlayabileceğiniz bir içecek tarifi var.

Uyumadan önce için horlamayı bitiriyor!

Malzemeler

2 elma

2 havuç

1 teze zencefil

Çeyrek limon

Hazırlanışı

Tüm malzemeleri blenderdan geçirin ve hazırladığınız bu içeceği her gece yatmadan tüketin. Her malzemenin ayrı bir görevi var, izin verin açıklayalım; limon c vitamini deposudur ve nefes yollarınızı temizler. Elma ve havuç daha iyi uyku çekmenize yardımcı olur ve zencefil ise burnunuzda ağrı veya baskı hissediyorsanız, rahatlatır. Horlamayı en aza indirmek hatta tamamen ortadan kaldırmak için bu yöntemleri de deneyebilirsiniz.

Evde horlamaya bitkisel çözüm

Birçok probleme iyi gelen zeytinyağı horlamaya da iyi gelen muhteşem bir doğal yağdır. Bir bardak ılık suya bir çay kaşığı bal ve bir çay kaşığı zeytinyağı koyun. Birazda taze zencefil kökü ekleyin. Uyumadan önce bu karışımı içerseniz rahat bir uyku uyuyabilirsiniz.