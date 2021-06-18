İbrahim Reisi kimdir? İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kaç yaşında? İbrahim Reisi hayatı, biyografisi, özgeçmişi

İbrahim Reisi kimdir? İran’ın Meşhet kentinde bulunan ve Şiilerinin kutsal mekânlarından biri olan İmam Rıza Türbesi’ne bağlı Rezevi Vakfı yönetim kurulu başkanı İbrahim Reisi, Devrim Lideri Ayteullah Hamenei tarafından İran yargısının yeni başkanı olarak atandı. Rezevi Vakfı, İran’ın güçlü merkezlerinden biri olarak İmam Rıza Türbesi’ne vakfedilen mal ve servetleri yönetmekten sorumludur ve dinî işlerin yanı sıra ekonomi ve siyasette de aktif rol almaktadır.

İbrahim Reisi, 14 Aralık 1960 tarihinde Meşhet kentinin Noğan bölgesinde doğdu. İlkokulu Noğan bölgesinde bulunan Cevadiye İlkokulunda bitirdikten sonra eğitimine Meşhet kentinde bulunan Nevvab İlmiye Medresesi’nde devam etti.

İbrahim Reisi, kısa bir süre Nevvab İlmiye Medresesi’nde okuduktan sonra din eğitimine Ayetullah Seyyid Muhammed Musevinejad’ın medresesinde devam etmiştir. Reisi’nin ortaokulda Ayetullah Musevinijad ile başlayan hoca-öğrenci ilişkisi Ayetullah Musevinijad’ın vefatına kadar devam etmiştir.

İbrahim Reisi, Ayetullah Musevinejad’ın tavsiyesi üzerine din eğitimini Kum kentinde bulunan Ayetullah Burucerdi Medresesi’nde devam etti. İbrahim Reisi’nin hukuk ve yargıya bakışının temeli Usul-ı Fıkıh dersi aldığı Ayetullah Şeyh Ali Mervi tarafından şekillenmiştir.

İbrahim Reisi, Tahran’ın Şehit Mutahheri Yüksek Okulu’nda kısa dönem eğitim aldıktan sonra Huzistan vilayetinin Mescit Süleyman kentine Marksist gruplarla mücadele etmek için Ayetullah Humeyni’nin Mescit Süleyman temsilcisi Şeyh Hadi Mervi’nin yardımcısı olarak gönderilir. İbrahim Reisi’nin, Mescit Süleyman kentindeki görevi bittikten sonra Horasan vilayetine geri dönerek Horasan’ın Şahrud kentinde “0-2 Siyasî İdeolojik Eğitim Karargâhları Mecmuası” isminde ideolojik eğitim merkezini kurur. Kısa süre bu merkezin müdürlüğünü yaptıktan sonra, dönemin Devrim’in Başsavcısı Ayetullah Ali Kudusi’nin isteği üzerine Tahran’a çağrılır ve 1980 yılında Kerec kentinin başsavcısı olarak göreve başlar. Bir sene bu görevde bulunduktan sonra 1981 yılında Hamadan kenti başsavcılığı görevi de ona verilir ve böylece 20 yaşındaki Reisi aynı anda hem Kerec kenti hem de Hamadan kentinin başsavcısı olur.

İbrahim Reisi, 1985 yılında Tahran’ın Başsavcı Vekili, 1989 yılında Tahran Başsavcısı, 1995 yılında Teftiş Kurumu Başkanı, 2005 yılında Yargı Erki Başkanı Birinci Yardımcısı, 2006 yılında Din Adamlarına Özel Mahkemenin Başsavcısı ve 2015 yılında Ülke Başsavcısı olur. Bu görevleriyle birlikte dört ve beşinci dönem Uzmanlar Meclisi üyeliği ve İyiliğe Emretmek ve Kötülükten Menetmek İhyası Karargâhı’nın Sekreterliği görevini de yürütür. Dinî eğitim ile birlikte Şehit Mutahhari Üniversitesi Hukuk Bölümü’nde sivil eğitimine de devam eden Reisi, bu üniversiteden doktora derecesiyle mezun olduktan sonra İmam Sadık Üniversitesi, Şehit Mutahhari Üniversitesi ve Nevvab Yüksek İlmiye Medresesi’nde ders vermeğe başlar.