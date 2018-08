İbrahim Kalın'dan İtalya'ya taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İtalya'nın Cenova şehrinde A-10 otoyolu üstünde bulunan Morandi Köprüsü'nün çökmesi sonucu hayatını kaydedenlere, sosyal medya hesabı üzerinden taziye dileklerini iletti.

Our condolences for those who lost their lives in the bridge accident in Genoa, Italy. We share your pain and stand with you @ItalyinTurkey