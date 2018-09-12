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İbrahim Kalın'dan gece yarısı flaş İdlib açıklaması! "Sorumluluğu Türkiye'ye yıkmak..."

Rusya'nın teklifiyle bir araya gelen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İdlib'e yönelik askeri operasyonu tartıştı. Oturum devam ederken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bir kez daha Türkiye'nin İdlib konusundaki görüşlerini dünya kamuoyuna duyurdu.

12 Eylül 2018 Çarşamba 01:17
İbrahim Kalın'dan gece yarısı flaş İdlib açıklaması! "Sorumluluğu Türkiye'ye yıkmak..."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İdlib'e yönelik saldırının insani felakete ve yeni göç dalgasına neden olacağını söyledi. Batı'nın rejimin kimyasal silah kullanması halinde müdahale edileceği yönündeki açıklamalarını da hiçbir caydırıcılığının olmadığını ifade eden Kalın, tüm yükü Türkiye'nin üzerine yıkmanın adil ve doğru olmadığını kaydetti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İdlib konusundaki tartışmalar sürerken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan açıklama geldi. Twitter hesabından İdlib tartışmalarını değerlendiren Kalın, askeri müdahalenin felakete neden olabileceğini söyledi. İşte Kalın'ın açıklamaları:

"İdlib’e yapılacak bir saldırı, insani felakete ve göç dalgasına yol açacak, siyasi çözüm arayışlarını baltalayacaktır. Bu sorunun bütün yükünü Türkiye’nin üzerine yıkmak, ne adildir ne de doğru. CB’mızın çabası ortadadır. Herkesin sorumluluk alması bir zarurettir.

Batılı ülkelerin ‘Esed rejimi İdlib’de kimyasal silah kullanırsa müdahale ederiz’ açıklaması anlamsızdır ve hiçbir caydırıcılığı yoktur. Suriye’de yüz binlerce insan konvansiyonel silahlarla öldürüldü. Her tür ölümün önlenmesi esastır. Türkiye bunun mücadelesini vermektedir.

FİLİSTİN MESAJI

ABD yönetiminin hukuksuz Kudüs kararı, Filistinli mültecilere bütçe desteğini kesmesi ve FKÖ ofisini kapatması, “tarafsız arabulucu” iddiasının tamamen çöktüğünü gösteriyor. Filistin halkını yok sayan hiçbir politika, plan başarılı olamayacaktır. Türkiye Filistin’in yanındadır."

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 01:17
  1. İbrahim Kalın
  2. İdlib
  3. Cumhurbaşkanlığı

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