İbrahim Kalın korona virüs mü oldu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın da koronavirüse (Covid-19) yakalandığını iddia edildi. Solak medyada yer alan habere göre, Ankara'da artan vakaların bir diğer mağduru da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın. Kalın'ın da Korona testinin pozitif çıkması sebebiyle karantinada olduğu iddia edildi. İbrahim Kalın’ın koronaya yakalanıp yakalanmadığına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan henüz bir açıklama gelmedi.