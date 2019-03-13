İbrahim Kalın: Baltalama teşebbüsü... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye kararına çok sert tepki gösterdi. Kalın, "Bu karar bizim açımızdan yok hükmündedir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "AP tarafından oylanan, hiçbir bağlayıcılığı olmayan tek taraflı ve objektiflikten uzak bu karar bizim açımızdan yok hükmündedir." açıklamasında bulundu. Kalın, "Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir ivme kazandırma konusundaki ortak gayretlerin arttığı bir süreci baltalama teşebbüsüdür." değerlendirmesinde bulundu.

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