İbrahim Kalın: Baltalama teşebbüsü...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye kararına çok sert tepki gösterdi. Kalın, "Bu karar bizim açımızdan yok hükmündedir" dedi.13 Mart 2019 Çarşamba 23:37
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "AP tarafından oylanan, hiçbir bağlayıcılığı olmayan tek taraflı ve objektiflikten uzak bu karar bizim açımızdan yok hükmündedir." açıklamasında bulundu.
Kalın, "Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir ivme kazandırma konusundaki ortak gayretlerin arttığı bir süreci baltalama teşebbüsüdür." değerlendirmesinde bulundu.
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