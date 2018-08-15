İbrahim Kalın Astana süreci görüşmeleri için tarih verdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Astana Süreci olarak bilinen görüşmelerin üçüncü toplantısının tarihini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında, Astana görüşmeleri ile ilgili üçüncü toplantının Eylül ayının ilk haftasında Tahran'da yapılacağını duyurdu.

Astana görüşmeleri ile ilgili olarak Kalın, "Üçüncü toplantının eylül ayının ilk haftasında Tahran'da yapılması planlanmakta." ifadesini kullandı.

'SAYIN CUMHUBAŞKANIMIZ ASTANA SÜRECİ'NİN ÖNEMİNİ VURGULADI'

Sözcü Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile geçtiğimiz hafta yaptığı telefon görüşmesinde bu sürecin önemini vurguladığını kaydetti.