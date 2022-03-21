İbrahim Kalın, Aşık Veysel’i kendi dizeleri ile andı!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sözleri ve müziği Aşık Veysel’e ait olan “Çırpınıp İçinde Döndüğüm Deniz” türküsünü seslendirdiği bir video ile andı.
YENİ AKİT ANKARA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sözleri ve müziği Aşık Veysel’e ait olan “Çırpınıp İçinde Döndüğüm Deniz” türküsünü seslendirdiği bir video ile andı. Kalın yaptığı videolu paylaşımda türkünün “Aşıklara gurbet bülbüle firkat. Derdimi sorarsan dürülü kat kat. Ey gönül derdinden etme şikayet. Yüce dağlar gurur duyar karından” dizelerini paylaşarak, “Büyük ozan #AşıkVeysel’i vefat yıldönümünde rahmet ve minnetle yâd ediyorum” ifadelerini kullandı.