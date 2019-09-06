İbrahim Halil Çanakçı kimdir? İbrahim Halil Çanakçı Ali Babacan’ın kuracağı yeni partiye mi katılacak

Ali Babacan geçtiğimiz günlerde AK Parti’den istifa etmişti. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Ali Babacan’ın kuracağı yeni partide yer alacak isimlerin kim olacağı araştırılıyor. Ortaya atılan iddiaya göre, Ali Babacan’ın partisinde yer alacağı söylenen isimler arasında eski Hazine Müsteşarı İbrahim Halil Çanakçı da var. İbrahim Halil Çanakçı, Aralık 2000'de atandığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda Ekonomik Değerlendirmeler Dairesi Başkanı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İkinci Başkanı olarak görev yaptı, 5 Mayıs 2003 tarihinde ise Hazine Müsteşarlığı görevine başladı. Peki İbrahim Halil Çanakçı kimdir, nereli ve kaç yaşında? İbrahim Halil Çanakçı hangi görevlerde bulundu? İşte İbrahim Halil Çanakçı biyografisi.

Ali Babacan'ın partisinde yer alacak isimler kimler?

Ali Babacan’ın ekibinde eski Hazine Müsteşarı İbrahim Halil Çanakçı, eski Hazine Müsteşar yardımcısı Cavit Dağdaş ve eski Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Birol Aydemir’in de yer aldığı iddia edilmekte.

İbrahim Halil Çanakçı kimdir?

1962 yılında Elazığ'da doğdu. Elazığ Lisesini bitirdikten sonra 1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. 1989 -1991 yılları arasında A.B.D.'nde Michigan State Üniversitesi Ekonomi bölümünde yüksek lisans eğitimini yüksek başarı ödülü alarak tamamladı.

Kamu görevine Devlet Planlama Teşkilatında 1986 yılında uzman yardımcısı olarak başladı, 1992 yılında uzman oldu. Mayıs 1994 - Aralık 2000 tarihleri arasında Devlet Planlama Teşkilatında Konjonktür Dairesi Başkanlığı görevini yürüttü.

Aralık 2000'de atandığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda Ekonomik Değerlendirmeler Dairesi Başkanı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İkinci Başkanı olarak görev yaptı. 5 Mayıs 2003 tarihinde Hazine Müsteşarlığı görevine başladı.

Birçok uluslararası görev üstlenen Çanakcı'nın başlıca uluslararası görevleri şunlardır:

- G-20 "Müsteşarlar ve Merkez Bankası Başkan Yardımcıları" toplantılarında ülkemizi "Müsteşar" sıfatıyla temsil,

- G-20 bünyesinde kurulan "Uluslararası Finansal Mimari Reformu" Çalışma Grubu'nun eş-başkanlığı (2012-2013),

- Finansal İstikrar Kurulu (FSB) Yönetim Komitesi üyeliği,

- Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası, Asya Kalkınma Bankası, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Kalkınma Bankası ve Afrika Kalkınma Bankası'nda ülkemizi Guvernör olarak temsil,

- İslam Kalkınma Bankası, İslam Ülkeleri Arası Yatırım ve İhracat Kredi Sigortası Kurumu (ICIEC) ve İslami Dayanışma Fonu (ISFD) Yönetim Kurullarında ülkemiz adına İcra Direktörlüğü,

- Uluslararası İslami Ticaret Finans Şirketi (ITFC) Yönetim Kurulunda İcra Direktörlüğü (2012-2013).

İbrahim Çanakcı ayrıca yurtiçinde aşağıdaki komite ve kurullarda üye olarak görev yapmaktadır:

- Finansal İstikrar Komitesi,

- İstanbul Finans Merkezi Ulusal Danışma Kurulu,

- Eximbank Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme Kurulu,

- Tarımsal Destekleme Yönlendirme Kurulu,

- KOSGEB Genel Kurul ve İcra Komitesi,

- Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu,

- İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu,

- Yurtdışı Müteahhitlik Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri Konseyi,

- Türk Tasarım Danışma Konseyi,

- Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu,

- İstatistik Konseyi. Çanakcı evli ve iki çocuk babasıdır.

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