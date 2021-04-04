İbo Show’un ısrarı felaketi oldu!

03 Nisan 2021'in reyting sonuçları İbo Show, Sen Çal Kapımı'yı hüsrana uğrattı. Zirvenin birincisi ise her hafta olduğu TRT 1’in dizisi Gönül Dağı oldu.

Işın Karaca, Altay, Defne Samyeli ve Buray'ın konuk olduğu İbo Show'un seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başaramadı. İbo Show reytinglerde bu hafta dibe çakıldı.

Sen Çal Kapımı'nın son bölümü bu hafta da ilk 10'a giremedi. Rezil dizi için final çanları çalmaya başladı.

İşte cumartesi günü reytinglerde; TRT'nin sevilen dizisi 1. sırada yer alırken Star TV'de yayınlanan İbo Show 10. sırada yer aldı.