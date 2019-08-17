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İbn-i Sina'nın "Küçük Tıp Kanunu" kitabındaki şifalı besinler

Bin yıl önce yazmış olduğu "Küçük Tıp Kanunu" kitabıyla İbn-i Sina, bizlere hala bugün ışık saçıyor...

17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:30
İbn-i Sina'nın "Küçük Tıp Kanunu" kitabındaki şifalı besinler

İbn-i Sina, yıllar önce yazdığı eserlerle şimdinin tıp dünyasını şekillndiriyor. Bu şifalı bitkiler ve bildiğimiz yararları bin yıl öncesinin ilmine dayanıyor. Hala gün ışığına çıkmamış birçok doğa besinin yararı olduğu söyleniyor. 

İşte birkaç gıdanın bilinmeyen, İbn-i Sina yorumuyla, etkileri...

Beyaz leblebi

Kışın tüketimi beden ısısını yükseltmekte etkilidir.

Kereviz

Doğal idrar söktürücü olarak kullanılan oldukça yararlı bir sebzedir.

Süt

Vücut direncini artırır, yorgunluk ve gerginliği atar.

Elma

Kalbi ve kalp damarlarını güçlendirir.

Tavuk suyu

Omurga ağrıları ve kemik sorunları için birebirdir.

Kuzu kulağı

Taze ahliyle kaynatılıp tüketildiğinde, beyni ve mideyi kuvvetlendirir. Ekstra bir direnç katar.

Kişniş

Kalp çarpıntısına, çay ve çiğ olarak tüketimi oldukça etkilidir.

Çam fıstığı

Fece yakalanma riskini ortadan kaldırır ve oluşmuş felcin etkisini azaltır.

Susam

Kolona iyi gelir. Regl dönemindeki sancıları azaltır.

Bal

Kansızlık tedavisinde oldukça etkilidir.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:30
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