İbn-i Sina'nın "Küçük Tıp Kanunu" kitabındaki şifalı besinler
Bin yıl önce yazmış olduğu "Küçük Tıp Kanunu" kitabıyla İbn-i Sina, bizlere hala bugün ışık saçıyor...17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:30
İbn-i Sina, yıllar önce yazdığı eserlerle şimdinin tıp dünyasını şekillndiriyor. Bu şifalı bitkiler ve bildiğimiz yararları bin yıl öncesinin ilmine dayanıyor. Hala gün ışığına çıkmamış birçok doğa besinin yararı olduğu söyleniyor.
İşte birkaç gıdanın bilinmeyen, İbn-i Sina yorumuyla, etkileri...
Beyaz leblebi
Kışın tüketimi beden ısısını yükseltmekte etkilidir.
Kereviz
Doğal idrar söktürücü olarak kullanılan oldukça yararlı bir sebzedir.
Süt
Vücut direncini artırır, yorgunluk ve gerginliği atar.
Elma
Kalbi ve kalp damarlarını güçlendirir.
Tavuk suyu
Omurga ağrıları ve kemik sorunları için birebirdir.
Kuzu kulağı
Taze ahliyle kaynatılıp tüketildiğinde, beyni ve mideyi kuvvetlendirir. Ekstra bir direnç katar.
Kişniş
Kalp çarpıntısına, çay ve çiğ olarak tüketimi oldukça etkilidir.
Çam fıstığı
Fece yakalanma riskini ortadan kaldırır ve oluşmuş felcin etkisini azaltır.
Susam
Kolona iyi gelir. Regl dönemindeki sancıları azaltır.
Bal
Kansızlık tedavisinde oldukça etkilidir.
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