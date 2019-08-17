İbn-i Sina'nın "Küçük Tıp Kanunu" kitabındaki şifalı besinler Bin yıl önce yazmış olduğu "Küçük Tıp Kanunu" kitabıyla İbn-i Sina, bizlere hala bugün ışık saçıyor...

İbn-i Sina, yıllar önce yazdığı eserlerle şimdinin tıp dünyasını şekillndiriyor. Bu şifalı bitkiler ve bildiğimiz yararları bin yıl öncesinin ilmine dayanıyor. Hala gün ışığına çıkmamış birçok doğa besinin yararı olduğu söyleniyor. İşte birkaç gıdanın bilinmeyen, İbn-i Sina yorumuyla, etkileri... Beyaz leblebi Kışın tüketimi beden ısısını yükseltmekte etkilidir. Kereviz Doğal idrar söktürücü olarak kullanılan oldukça yararlı bir sebzedir. Süt Vücut direncini artırır, yorgunluk ve gerginliği atar. Elma Kalbi ve kalp damarlarını güçlendirir. Tavuk suyu Omurga ağrıları ve kemik sorunları için birebirdir. Kuzu kulağı Taze ahliyle kaynatılıp tüketildiğinde, beyni ve mideyi kuvvetlendirir. Ekstra bir direnç katar. Kişniş Kalp çarpıntısına, çay ve çiğ olarak tüketimi oldukça etkilidir. Çam fıstığı Fece yakalanma riskini ortadan kaldırır ve oluşmuş felcin etkisini azaltır. Susam Kolona iyi gelir. Regl dönemindeki sancıları azaltır. Bal Kansızlık tedavisinde oldukça etkilidir.

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