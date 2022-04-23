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Gündem İbn-i Sina'nın dilden dile dolaşan müthiş deneyi! İki kuzuyu aynı kafese koydu, sonrası inanılmaz
Gündem

İbn-i Sina'nın dilden dile dolaşan müthiş deneyi! İki kuzuyu aynı kafese koydu, sonrası inanılmaz

İslam'ın Altın Çağı döneminin en önemli doktorlarından olan İbn-i Sina tarafından geçmişte yapılan deney, sosyal medyada çok konuşuldu. İki kuzuyu aynı kafese koyan İbn-i Sina, birini kurt ile karşı karşıya getirdi. Elde ettiği sonuçlar ise tıp dünyasına yol gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 14:32:00 -
İbn-i Sina'nın dilden dile dolaşan müthiş deneyi! İki kuzuyu aynı kafese koydu, sonrası inanılmaz

İslam dünyasının gelmiş geçmiş en ünlü bilim insanları arasında yer alan İbn-i Sina'nın deneyleri, günümüzde dahi dilden dile dolaşmaya devam ediyor. Son olarak sosyal medyada yayılan bir deney ise günün en çok konuşulanları arasına girdi.

Buna göre İbn-i Sina, iki kuzuyu da aynı kafese koydu. Kuzular aynı yaşta, aynı kiloda ve aynı cinsteydiler. Üstelik kuzulara da aynı yem, aynı miktarda verildi. Yani ikisi arasındaki tüm şartlar, eşit olarak sağlandı.

Fakat yan kafese de bir kurt konuldu ve bu kurdu sadece kuzulardan bir tanesi görebiliyordu. Aylar sonra kafese gelen İbn-i Sina, kuzulardan birinin, diğerine göre çok daha çelimsizleştiğini ve güçsüzleştiğini gördü. Hatta bu kuzu, bir süre sonra hastalanıp öldü.

Yaşadığı stres ve korkudan dolayı öldü

İbn-i Sina, deneyle ilgili hazırladığı raporda, kuzunun ölüm nedeni olarak yaşadığı stres ve korkuyu gösterdi. Kurdu görmeyen diğer kuzu ise mutlu ve sağlıklı şekilde gelişimine devam etti.

İbn-i Sina, bu deneyi ile birlikte zihinsel etkinin sağlık üzerindeki olumlu ve olumsuz sonuçlarını gözlemlemiş oldu.

 

 

 

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