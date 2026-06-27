  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
27 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi 27 Haziran 1983: Muhsin Demironat'ın vefatı (Tezhip Sanatkârı ve Hocası) Mısırlı alimin Türkiye ve Erdoğan sözleri dünyada yankılandı Sıcak saatler yaşanıyor! ABD ordusu İran'a saldırdı İran'da gizemli patlama sesleri! Sirik kentinde duyulan sesler paniğe neden oldu! Bu ahlaksızlık durdurulmalı! Sapkınlar Boğazı kirletmeye hazırlanıyor Ankara'da dev zirve öncesi Turkuaz operasyonu! Emniyet Müdürü çalışmaları sahada denetledi! Siyonist katiller ile Beyrut yönetimi aynı masada! ABD gözetiminde kirli ittifakın üçlü anlaşması imzalandı! CHP'li iş adamı Sancaktepe Belediyesi'ndeki rüşveti ifşa etti: 700 milyonluk bağış mı olur? İBB'nin sansürlediği konuşma! Silivri'deki Ekrem'in vekili: İstanbul düşerse Kudüs düşer
Dünya Gazze’de elektrik ve klima krizi! Siyonist göz göre göre ölüme sürüklüyor
Dünya

Gazze’de elektrik ve klima krizi! Siyonist göz göre göre ölüme sürüklüyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Gazze’de elektrik ve klima krizi! Siyonist göz göre göre ölüme sürüklüyor

Siyonist İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ablukası, Aksa Şehitleri Hastanesi'nde yenidoğan bebekleri göz göre göre ölüme sürüklüyor. Elektrik krizinin büyümesiyle minik bedenler yaşamla ölüm arasında mücadele ediyor.

İsrail'in 2 yıldan uzun süre düzenlediği saldırılarıyla çöken Gazze'nin sağlık sistemi, ateşkese rağmen süren ablukanın gölgesinde ayakta kalma mücadelesi veriyor.

İsrail, ilaç ve tıbbi malzemenin yanı sıra hastaneleri ayakta tutan en önemli unsurlardan biri olan jeneratör ve yedek parça girişini de kısıtlıyor.

Gazze'deki pek çok hastanede, elektrik artık temel bir ihtiyaç olmaktan çıkıp lüks bir tüketime dönmüş durumda. Jeneratör kıtlığı nedeniyle elektrikte tasarrufa gidilen hastanelerde bazen ameliyathaneler bile bu nedenle kapatılıyor, pek çok ünitede sağlık hizmeti en düşük seviyede veriliyor.

Aksa Şehitleri Hastanesi'nde de gerçek bir elektrik krizi yaşanıyor. Hastanenin elektrik ihtiyacını karşılayan ana jeneratörlerin arızalanması ve yeni jeneratör girişinin olmaması nedeniyle hastane şu an küçük bir jeneratörle hizmet veriyor.

Bu da hastanenin ihtiyaçlarını ve özellikle yenidoğan ünitesindeki bebeklerin hayatını etkiliyor.

 

Bebekler, klimaların çalışmadığı bir ünitede hayata tutunmaya çalışıyor

Aksa Şehitleri Hastanesi Sözcüsü Halil ed-Dakran, yenidoğan ünitesinin sürekli elektriğe ihtiyaç duyduğunu ancak jeneratörlerin yeterli olmaması nedeniyle bu konuda sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Açıklama yaparken alnından akan terleri silen Dakran, "Bu ünitedeki klimaları çalıştıramadığımız için burası aşırı ısınıyor. Bu da çocukların hayatını tehdit ediyor. Klimalar çalışmadığı için burada çalışan sağlık personeli de çok zorlanıyor." dedi.

Kuvözlerin ve ünite içinde çalışan cihazların da sıcaklığın yükselmesine neden olduğunu söyleyen Dakran, "Yenidoğan ünitesinin sıcaklığı 7-8 derece diğer ünitelerden daha yüksek. Bu nedenle burada klimaya ihtiyacımız var. Ama İsrail'in jeneratörlerin ve yedek parçaların girişine izin vermemesi nedeniyle klimaları çalıştıramıyoruz." diye konuştu.

Dakran, ünitedeki sıcaklık artışının bazı cihazların arızalanmasına neden olduğuna işaret etti.

 

İkizlerinden birini kaybeden anne, diğerini de kaybetme endişesi yaşıyor

Yaklaşık 3 hafta önce ikiz çocuk dünyaya getiren ancak birini kaybeden anne Hedil er-Rifi de yenidoğan ünitesindeki olumsuz koşullardan bahsetti

Rifi, hayatta kalan bebeğinin kanında enfeksiyon olduğunu, ilk başlarda kolunu kaplayan morlukların parmaklarına kadar geri çekildiğini ancak bazı parmaklarının ampute edilmek zorunda kaldığını aktardı.

Anne Rifi, "Burada sıcaklık çok yüksek. Ben bile bu sıcağa dayanamıyorum bu çocuk nasıl dayansın. İçmesi için sağdığım sütün bozulmasından bile korkuyorum." diyerek bebeğinin hayatı için duyduğu endişeyi dile getirdi.

Siyonist İsrail çetesinde sivil ve askerler kapıştı ‘Barınakta’ birbirlerini yemeye başladılar
Siyonist İsrail çetesinde sivil ve askerler kapıştı ‘Barınakta’ birbirlerini yemeye başladılar

Gündem

Siyonist İsrail çetesinde sivil ve askerler kapıştı ‘Barınakta’ birbirlerini yemeye başladılar

Yılmaz’dan, İsrail’in sözde Ermeni soykırımını tanıma girişimine tepki! Gazze'deki soykırımı örtmeye yönelik provokasyon
Yılmaz’dan, İsrail’in sözde Ermeni soykırımını tanıma girişimine tepki! Gazze'deki soykırımı örtmeye yönelik provokasyon

Ekonomi

Yılmaz’dan, İsrail’in sözde Ermeni soykırımını tanıma girişimine tepki! Gazze'deki soykırımı örtmeye yönelik provokasyon

İsrail’in sözde ermeni soykırımı adımına ASİMED’den sert tepki! "Katliam dosyasını dünyaya gönderiyoruz"
İsrail’in sözde ermeni soykırımı adımına ASİMED’den sert tepki! "Katliam dosyasını dünyaya gönderiyoruz"

Gündem

İsrail’in sözde ermeni soykırımı adımına ASİMED’den sert tepki! "Katliam dosyasını dünyaya gönderiyoruz"

İsrail askerleri Suriye'de bir köye daha girdi
İsrail askerleri Suriye'de bir köye daha girdi

Dünya

İsrail askerleri Suriye'de bir köye daha girdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23