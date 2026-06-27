Sabah tokalaştı akşam yuhalattı

TBBM’deki cenaze töreninde haftalar sonra ilk kez yüzleştiği Kemal Kılıçdaroğlu ile zoraki tokalaşan Özgür Özel saatler sonra yan çizdi. Özel ve İmamoğlu taraftarlarının, Garip Dede Dergâhı’nın Muharrem Ayı vesilesiyle Oruç Açma Etkinliğine katılan Özgür Özel’i “Hain Kemal” sloganlarıyla karşılaması hem büyük tepki çekti. Cemevinde gerçekleşen çirkin provokasyon Alevi camiasında infiale neden olurken, Kılıçdaroğlu, programa katılmaktan vazgeçti.

ALÇAKÇA BİR PROVOKASYON

Yaşananlara ilişkin Akit’e konuşan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir Özdemir, şunları söyledi: “Ülkemizin ve coğrafyamızın içinden geçtiği bu kritik süreçte, Alevi toplumunun hassas olduğu bir ayda, Muharrem ayında, Peygamber Efendimizin göz nuru, İmam Hüseyin Efendimizin Yas-ı Muharreminde verilen matem orucunda, PKK’nın uzantısı DEM Parti Milletvekili Celal Fırat’ın Garip Dede Dergahı’nda yaptığı bu program, çoğu Alevi olmayan kişilerin bindirme kıtalarıyla oraya getirilip, ibadethanede, Yas-ı Muharremde, böyle bir siyasi partinin kimliğini ele alarak yapılan provokasyona ilişkin şunu vurgulamak istiyorum; Sayın Kılıçdaroğlu’nun, ‘CHP’nin içindeki FETÖ’cüleri temizleyeceğim’ çıkışı sonrasında kendisine yapılan saldırıların bir örneğinin de, bir Alevi dergahı kullanılarak yapılması son derece çirkin ve alçakça. Alevi toplumunun siyasetten ayrı tutulması gerekiyor. Ve buradan da bütün Alevi toplumunu uyarıyorum; Alevilerin içinde kendini gizleyen, siyasetin de bazı kademelerinde kendini saklayan, Aleviliği kimlik olarak, kalkan olarak kullanan gizli kriptoların ortaya çıkarılması gerekir. FETÖ’cü kriptoların ortaya çıkmasını istiyorum. Bunu hiçbir Alevi yurttaşımız görmedi ve bizleri de Yas-ı Muharremizde son derece üzdü. Buradan o programı düzenleyen milletvekilini de kınıyorum, orada özellikle Sayın Kılıçdaroğlu’na ‘hain’ diye bağıran FETÖ’nün eniklerini de kınıyorum.”

SİYASET ŞİMDİ DE CEMEVİNDE

Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden CHP’li Tolgahan Erdoğan ise şunları dile getirdi: “Yapılan tamamen planlı bir provokasyon girişimidir. Özellikle Garip Dede Dergahı bilinçli olarak seçilmiştir. Çünkü daha önceden Özgür Özel’in parti meclisine yer alan Tolga Sağ, bu dergahta Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı idi. Kendisi halen Celal Fırat’ın çakar tahsisini kullanmakta. Bunu daha önce sosyal medyalarımda da belirtmiştim. O yüzden Garip Dede Dergahı bilinçli olarak seçildi. Celal Fırat, önümüzdeki dönem için Tolga Sağ aracılığıyla Cumhuriyet Halk Partisi’ne bir yeşil ışık yakmakta. Tabii bunların bir önemi yok. Önemli olan orada Alevilerin bu işe alet edilmesi. Sanki orada bütün Alevilerin bu konuda bir tepkisi varmış gibi bir çalışma içerisine girmeleri asla kabul edilemez. Bununla ilgili birçok Alevi dergahından da tepki mesajları paylaşılıyor. Bu anlamda daha önce sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Ben çalmadım çalanların yüzüne tükürülür’ sözü çok önemli. Bu yüzden de orada bu sloganları atmaları Alevi toplumuna herhangi bir şekilde zarar vermez. Ama yıllar boyunca ‘camide siyaset yapılıyor’ propagandasını yapanların şimdi Cemevlerini siyasete alet etmesi kesinlikle bizler tarafından kabul edilebilir bir şey değil. Ama ne yazık ki bunun altında, 2020 yılında sayın Ekrem İmamoğlu’nun İBB bünyesinde kurduğu İnanç Masası ve bu inanç masası üzerinden İstanbul’daki Cemevlerine 3 personel tahsisi ve birçok maddi yardımlarla cemevlerini ele geçirmeye çalışması vardır. Son olay da 2020 yılından bugüne gelen bir çalışmanın sonucudur.”