Yüzlerine bile bakmadıkları alevilere ve kürtlere sarıldılar! Her yol mübah

Buğra Kardan İstanbul

Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Merkezi’nden atılan ve koltuk uğruna her şeyi mübah gören İmamoğlu- Özel ikilisi yine tüm tuşlara basmaya başladı. Silivri Cezaevi’nde yatan yolsuzluk zanlısı Ekrem İmamoğlu, yeni parti iddialarına ilişkin casusluk tutuklusu medya tetikçisi Merdan Yanardağ’a yaptığı açıklamada “Ya bir yol buluruz, ya bir yol yaparız” diyerek her türlü kirli pazarlığın içerisinde yer alacaklarının sinyalini verirken, dışarıdaki eli konumundaki Özgür Özel, daha önce kapattığı tüm kapıları yeniden aşındırmak için harekete geçti. Pavyon köşelerinde dağıtılan rüşvet paraları yüzünden iptal edilen CHP’nin 38’inci kurultayı sonrası Ekrem İmamoğlu’nun söylediği, “S...et kazandık, kuduruyorlar. Alevi lobisini yıktık” şeklindeki sözlere rağmen Garip Dede Dergâhı’nın Muharrem ayı vesilesiyle oruç açma etkinliğine katılan Özgür Özel, “Hain Kemal” sloganları eşliğinde Alevilerden destek isterken, dün de Kürtlere şirin görünmek adına soluğu Diyarbakır’da aldı. Terörsüz Türkiye sürecini sabote etmeye çalışan ve İmralı’ya giden heyete milletvekili vermeyen Özel, Selahattin Demirtaş’ın selamıyla şehre gitti. Özel’in Alevilere ve Kürtlere mavi boncuk dağıtması benzeri görülmemiş bir ikiyüzlülük örneği olarak değerlendirilirken, “Amaca giden her yol mübahtır” diyen Makyavelli’ye rahmet okuttu.

Yezit gibi davranıyorlar

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan Ankara Alevi Birlik İmam Hüseyin Cemevi Derneği Başkanı Özgür Uslu, şunları söyledi: “Özel’in dün dikkate almadığı Alevilere bugün sevimli gözükme çabası içinde olduğunu görüyoruz. Özel, iyice pusulayı şaşırmış gibi gözüküyor. Ayrıca belirtelim ki Özel’in Garip Dede Cemevi’nde Kılıçdaroğlu’nu linç ettirmeye kalkması hiç de şık olmadı. Normalde Alevi dergâhında hoş görü, ‘Kötülük yapana iyilik et’ anlayışı hakimdir. Alevi dergâhında herkese kapı açıktır. Orada kimse hedef alınmaz, yuhalatılmaz. Hâl böyle olup Garip Dede Cemevi’nde gördüğümüz görüntüler, Özel’in yaptığı açıklamalara verilen tepkiler çok anormaldi. Kılıçdaroğlu’na mezhebi üzerinden vurmak çok yanlıştı. Özel’i anlıyoruz. Özel, toplumda karşılığı olmadığını görünce tüm tuşlara basmaya başladı. Alevileri, Kürtleri yanına çekmek için işe koyuldu. Alevileri ve Kürtleri kullanarak siyasileri hedef alma cihetine gitti. Bunun tam bir istihbarat oyunu, FETÖ taktiği olduğu muhakkak. Öyle görünüyor ki Özel’in taktiği, Alevileri ve Kürtleri sömürmek. Toplumu ise ayrıştırmak ve parçalamak. Özel’in samimi olmadığı açık. Kendisinin Alevilerden de Kürtlerden de karşılık bulamayacağı aşikâr. Özel’in menfaatleri için her şeyi yaptığını, her kılığa girdiğini ve her yöntemi uyguladığını müşahede ediyoruz. Bu çok tehlikelidir. Hazreti Hüzeyin’in şehit edilme nedeni fitne çıkarılmasıdır. Özel de fitne çıkararak bir yere varacağını ümit ediyor. Yezit gibi davranıyor. Koltuğunu düşünüyor. Vatandaşı, milleti umursamıyor. Burada Alevilere ve Kürtlere düşen yapmacık gülüşlere aldanmamaları. Galeyana da gelmemeleridir. Uyanık olunmalıdır.”

Kürtler buna prim vermez

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri de şunları dile getirdi: “Özel ve arkadaşlarının daha evvel hor gördükleri, kuyruk olarak adlandırdıkları halklara şu anda mavi boncuk dağıttığını gözlemliyoruz. Gidilmeyen cemevine gidiliyor, uğranılmayan şehre uğranılıyor. Bunun altında iyi niyet yoktur. Özel ve arkadaşları, koltuklarını koruma adına tehlikeli adımlar atıyor ama siyasete de ülkeye de zarar veriyorlar. Hâlleri trajik. CHP’lilerin seçimlerle değil de entrikalarla iktidar olduklarını ya da makam elde ettiklerini biliyoruz. Tek parti dönemini unutamıyoruz. Millete yapılan zulumleri belleğimizden söküp atamıyoruz. İnanç hürriyetlerine yönelik ihlalleri aklımızdan çıkarmıyoruz. Milli ve manevi değerlere yönelik aşağılamaları da öyle. Şu anda da Özel ve arkadaşlarının seçimlerle iktidara gelemeyeceklerini idrak ettiklerine şahit oluyoruz. Tabii yakın tarihte İmamoğlu’nun starı, Özel’in figüranı olduğu şaibeli bir kongreyle karşı karşıya kaldık. Özel, delegelerin iradeleri satın alınarak Genel Başkan yapıldı. CHP’lilerce ihbarlar ve yakınmalarda bulunulunca da yargı, devreye girdi. Özel ise hırçınlaştı. Kılıçdaroğlu’na da iktidara da demediği kalmadı. Alevilere gidip Kılıçdaroğlu’na çattı. Bununla yetinmeyecek, Kürtlerin kapılarını çalacak. İktidarı şikâyet edecek. ‘Terörsüz Türkiye’yi baltalamaktan ve İmralı’ya milletvekili göndermemekten çekinmiyor ama halkı ayaklanmaya teşvik eden Demirtaş’ın selamıyla Diyarbakır’a gidiyor. Diyarbakırlı kardeşlerimiz, bu tutarsızlığın farkındadırlar. Ferasetlidirler de. Böyle oyunlara prim vermeyeceklerdir.”