  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
27 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi 27 Haziran 1983: Muhsin Demironat'ın vefatı (Tezhip Sanatkârı ve Hocası) Mısırlı alimin Türkiye ve Erdoğan sözleri dünyada yankılandı Sıcak saatler yaşanıyor! ABD ordusu İran'a saldırdı İran'da gizemli patlama sesleri! Sirik kentinde duyulan sesler paniğe neden oldu! Bu ahlaksızlık durdurulmalı! Sapkınlar Boğazı kirletmeye hazırlanıyor Ankara'da dev zirve öncesi Turkuaz operasyonu! Emniyet Müdürü çalışmaları sahada denetledi! Siyonist katiller ile Beyrut yönetimi aynı masada! ABD gözetiminde kirli ittifakın üçlü anlaşması imzalandı! CHP'li iş adamı Sancaktepe Belediyesi'ndeki rüşveti ifşa etti: 700 milyonluk bağış mı olur? İBB'nin sansürlediği konuşma! Silivri'deki Ekrem'in vekili: İstanbul düşerse Kudüs düşer
Gündem Yüzlerine bile bakmadıkları alevilere ve kürtlere sarıldılar! Her yol mübah
Gündem

Yüzlerine bile bakmadıkları alevilere ve kürtlere sarıldılar! Her yol mübah

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Yüzlerine bile bakmadıkları alevilere ve kürtlere sarıldılar! Her yol mübah

Normal zamanlarda hakaret edip yok saydıkları Alevilerden destek almak için önceki gün Garip Dede Türbesi’nin yolunu tutan CHP’nin korsan Genel Başkanı Özgür Özel ve arkadaşları, dün de Kürtlere şirin görünme adına soluğu Diyarbakır’da aldı.

Buğra Kardan  İstanbul

Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Merkezi’nden atılan ve koltuk uğruna her şeyi mübah gören İmamoğlu- Özel ikilisi yine tüm tuşlara basmaya başladı. Silivri Cezaevi’nde yatan yolsuzluk zanlısı Ekrem İmamoğlu, yeni parti iddialarına ilişkin casusluk tutuklusu medya tetikçisi Merdan Yanardağ’a yaptığı açıklamada “Ya bir yol buluruz, ya bir yol yaparız” diyerek her türlü kirli pazarlığın içerisinde yer alacaklarının sinyalini verirken, dışarıdaki eli konumundaki Özgür Özel, daha önce kapattığı tüm kapıları yeniden aşındırmak için harekete geçti. Pavyon köşelerinde dağıtılan rüşvet paraları yüzünden iptal edilen CHP’nin 38’inci kurultayı sonrası Ekrem İmamoğlu’nun söylediği, “S...et kazandık, kuduruyorlar. Alevi lobisini yıktık” şeklindeki sözlere rağmen Garip Dede Dergâhı’nın Muharrem ayı vesilesiyle oruç açma etkinliğine katılan Özgür Özel, “Hain Kemal” sloganları eşliğinde Alevilerden destek isterken, dün de Kürtlere şirin görünmek adına soluğu Diyarbakır’da aldı. Terörsüz Türkiye sürecini sabote etmeye çalışan ve İmralı’ya giden heyete milletvekili vermeyen Özel, Selahattin Demirtaş’ın selamıyla şehre gitti. Özel’in Alevilere ve Kürtlere mavi boncuk dağıtması benzeri görülmemiş bir ikiyüzlülük örneği olarak değerlendirilirken, “Amaca giden her yol mübahtır” diyen Makyavelli’ye rahmet okuttu.

 

Yezit gibi davranıyorlar

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan Ankara Alevi Birlik İmam Hüseyin Cemevi Derneği Başkanı Özgür Uslu, şunları söyledi: “Özel’in dün dikkate almadığı Alevilere bugün sevimli gözükme çabası içinde olduğunu görüyoruz. Özel, iyice pusulayı şaşırmış gibi gözüküyor. Ayrıca belirtelim ki Özel’in Garip Dede Cemevi’nde Kılıçdaroğlu’nu linç ettirmeye kalkması hiç de şık olmadı. Normalde Alevi dergâhında hoş görü, ‘Kötülük yapana iyilik et’ anlayışı hakimdir. Alevi dergâhında herkese kapı açıktır. Orada kimse hedef alınmaz, yuhalatılmaz. Hâl böyle olup Garip Dede Cemevi’nde gördüğümüz görüntüler, Özel’in yaptığı açıklamalara verilen tepkiler çok anormaldi. Kılıçdaroğlu’na mezhebi üzerinden vurmak çok yanlıştı. Özel’i anlıyoruz. Özel, toplumda karşılığı olmadığını görünce tüm tuşlara basmaya başladı. Alevileri, Kürtleri yanına çekmek için işe koyuldu. Alevileri ve Kürtleri kullanarak siyasileri hedef alma cihetine gitti. Bunun tam bir istihbarat oyunu, FETÖ taktiği olduğu muhakkak. Öyle görünüyor ki Özel’in taktiği, Alevileri ve Kürtleri sömürmek. Toplumu ise ayrıştırmak ve parçalamak. Özel’in samimi olmadığı açık. Kendisinin Alevilerden de Kürtlerden de karşılık bulamayacağı aşikâr. Özel’in menfaatleri için her şeyi yaptığını, her kılığa girdiğini ve her yöntemi uyguladığını müşahede ediyoruz. Bu çok tehlikelidir. Hazreti Hüzeyin’in şehit edilme nedeni fitne çıkarılmasıdır. Özel de fitne çıkararak bir yere varacağını ümit ediyor. Yezit gibi davranıyor. Koltuğunu düşünüyor. Vatandaşı, milleti umursamıyor. Burada Alevilere ve Kürtlere düşen yapmacık gülüşlere aldanmamaları. Galeyana da gelmemeleridir. Uyanık olunmalıdır.”

 

Kürtler buna prim vermez

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri de şunları dile getirdi: “Özel ve arkadaşlarının daha evvel hor gördükleri, kuyruk olarak adlandırdıkları halklara şu anda mavi boncuk dağıttığını gözlemliyoruz. Gidilmeyen cemevine gidiliyor, uğranılmayan şehre uğranılıyor. Bunun altında iyi niyet yoktur. Özel ve arkadaşları, koltuklarını koruma adına tehlikeli adımlar atıyor ama siyasete de ülkeye de zarar veriyorlar. Hâlleri trajik. CHP’lilerin seçimlerle değil de entrikalarla iktidar olduklarını ya da makam elde ettiklerini biliyoruz. Tek parti dönemini unutamıyoruz. Millete yapılan zulumleri belleğimizden söküp atamıyoruz. İnanç hürriyetlerine yönelik ihlalleri aklımızdan çıkarmıyoruz. Milli ve manevi değerlere yönelik aşağılamaları da öyle. Şu anda da Özel ve arkadaşlarının seçimlerle iktidara gelemeyeceklerini idrak ettiklerine şahit oluyoruz. Tabii yakın tarihte İmamoğlu’nun starı, Özel’in figüranı olduğu şaibeli bir kongreyle karşı karşıya kaldık. Özel, delegelerin iradeleri satın alınarak Genel Başkan yapıldı. CHP’lilerce ihbarlar ve yakınmalarda bulunulunca da yargı, devreye girdi. Özel ise hırçınlaştı. Kılıçdaroğlu’na da iktidara da demediği kalmadı. Alevilere gidip Kılıçdaroğlu’na çattı. Bununla yetinmeyecek, Kürtlerin kapılarını çalacak. İktidarı şikâyet edecek. ‘Terörsüz Türkiye’yi baltalamaktan ve İmralı’ya milletvekili göndermemekten çekinmiyor ama halkı ayaklanmaya teşvik eden Demirtaş’ın selamıyla Diyarbakır’a gidiyor. Diyarbakırlı kardeşlerimiz, bu tutarsızlığın farkındadırlar. Ferasetlidirler de. Böyle oyunlara prim vermeyeceklerdir.”

Büyük bomba patladı! Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na darbe!
Büyük bomba patladı! Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na darbe!

Siyaset

Büyük bomba patladı! Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na darbe!

CHP'de kazan kaynıyor! Özgür Özel o tarihte yeni partisinin startını verecek
CHP'de kazan kaynıyor! Özgür Özel o tarihte yeni partisinin startını verecek

Siyaset

CHP'de kazan kaynıyor! Özgür Özel o tarihte yeni partisinin startını verecek

Özgür Özel'in Yeni Parti Planı Zora Girdi! Son Ankette Dikkat Çeken Düşüş
Özgür Özel'in Yeni Parti Planı Zora Girdi! Son Ankette Dikkat Çeken Düşüş

Gündem

Özgür Özel'in Yeni Parti Planı Zora Girdi! Son Ankette Dikkat Çeken Düşüş

Serdar Akinan'dan bomba iddia! ‘Özgür Özel cephesi toplu istifa ederek o partiye geçecekler’
Serdar Akinan'dan bomba iddia! ‘Özgür Özel cephesi toplu istifa ederek o partiye geçecekler’

Gündem

Serdar Akinan'dan bomba iddia! ‘Özgür Özel cephesi toplu istifa ederek o partiye geçecekler’

Özgür Özel ve avaneleri, balıklar ürküyor dememiş miydi?
Özgür Özel ve avaneleri, balıklar ürküyor dememiş miydi?

Okur Postası

Özgür Özel ve avaneleri, balıklar ürküyor dememiş miydi?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ahmet

CHP'nin iki yüzlülüğü bu kez de Alevi ve Kürt halkına yönelik yaptığı göstermecilikle kendini bir kere daha ortaya koydu. Özgür Özel, önce Alevileri "lobi" diyerek hor gördü, şimdi onların kapısında koşturuyor! Bu da CHP'nin her yolu mübah politikasının bir örneğidir. İmamoğlu Silivri'de hapis yatsa da, bu ikili ülkenin geleceğini karanlığa sürüklüyor. Özel'in Diyarbakır'da Selahattin Demirtaş ile görüşmesi ise terörle mücadeleyi baltalamanın bir başka örneği. Özel ve İmamoğlu, halkı bölmek için her türlü harekata giriyorlar. Bu oyunu bozmak için milletimizin gözlerini açık tutması gerekiyor.

Bunlar mı devlet yönetecek

Anayasaya boşuna yazılmamış..Alt kimler değil üst kimlik Türk kimliğidirçKanun karşısında ırk ve inanç farkı gözetilmeden herkes türk vatandaşır.diye boşu boşuna yazılmamış..Şu andaki siyasi partilerin çoğu ülkenin bölünmesine adeta kürek çekiyorlar.Yazıklar olsun
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23