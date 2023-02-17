İbn-i Sina'nın boğaz ağrısı için reçetesi! Herkes yapsın: öksürük için tarifi, bal suyu! Öyle bir şifası var ki

İbn-i Sina'nın Boğaz Ağrısı Çayı Tarifi İçin Malzemeler

1 fincan kaynar su

2 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı sirke

2 yemek kaşığı limon suyu

2 yemek kaşığı tarçın

İbn-i Sinanın Boğaz Ağrısı Çayı Tarifi Nasıl Yapılır?

Dışarı çıkamadığımız günlerde doğal reçeteler ile bağışıklığımızı destekleyebiliriz. Boğazınızda yanma ve ağrı hissediyorsanız bu karışımı içtikten sonra şikayetlerin azaldığını, çünkü hastalığın başlangıç aşamasında tedaviyi hemen sağladığını söylemiş ünlü İslam bilimi.

Yapılışı çok basit: Fincana su hariç diğer malzemeleri alarak karıştıralım. Daha sonra suyu ilave edelim. Sıcak sıcak soğutmadan içelim.

Afiyet olsun.

Gelelim diğer tariflere

Öksürüğü anında ne keser İbni Sina?

İbn-i Sina'nın soğuk algınlığı tarifi

*Ardından üzerine 1 fincan kaynar su ekleyip, fazla soğumasına izin vermeden içiyoruz.

Kuru öksürüğü anında ne keser?

-Bir bardak kaynar suyun içerisine bir diş sarımsak ve 2 adet tarçın ilave edin. 5 dk demlendikten sonra için. Öksürüğü anında kestiği biliniyor.

Bal suyu!

*İbn-i Sina'nın öksürüğe karşı yüzyıl önce yazdığı kür hala tüketiliyor. İncir ve zeytinyağını buluşturan bu ikili nasıl yapılır?

İbn-i Sina'nın öksürüğü bir çırpıda kesen 2'li karışımı! Doktor kapılarını aşındırmayacaksınız.

İbni Sina'nın boğaz ağrısı için tarifi

-2 yemek kaşığı bal, 2 yemek kaşığı limon suyu, 2 yemek kaşığı tarçın ve 2 yemek kaşığı sirkeyi bir fincanın içerisine karıştırıyoruz. Ardından üzerine 1 fincan kaynar su ekleyip, fazla soğumasına izin vermeden içiyoruz.

Kuru öksürüğü anında ne keser?

Bir bardak kaynar suyun içerisine bir diş sarımsak ve 2 adet tarçın ilave edin. 5 dk demlendikten sonra için. Öksürüğü anında kestiği biliniyor. Limonlu karabiber yöntemi Yeni kesilmiş çeyrek limonun üzerine biraz karabiber ve tuz serperek limonu bu şekilde emebilirsiniz.

İbni Sina boğaz enfeksiyonu: Boğaz ağrısı için mucizevi tarif - İbni Sina grip iksiri

2 yemek kaşığı bal, 2 yemek kaşığı limon suyu, 2 yemek kaşığı tarçın ve 2 yemek kaşığı sirkeyi bir fincanın içerisine karıştırıyoruz. Ardından üzerine 1 fincan kaynar su ekleyip, fazla soğumasına izin vermeden içiyoruz.

Boğaz ağrısına ne iyi gelir?

Bazı bitkisel çaylar boğaz ağrısından kaynaklanan rahatsızlığı hafifletmeye yardımcı olabilir:

Limon ve ballı Ilık su.

Zencefil çayı

Yeşil çay.

Meyan kökü

Kekik çayı

Ekinezya çayı

Çemen otu.

Hatmi kökü