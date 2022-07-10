İbn-i Sina reçetesi: Kavun kabuğunu kaynatıp suyunu için! Sedef, egzama, saç dökülmesi her derde deva
Şekerli tadı, mis gibi kokusunun yanı sıra kavun faydalarıyla da ön plana çıkıyor. Ancak, herkesin atladığı konu ise kavunun kabukları! Yıllarca kavunu kestikten sonra çöpe giden kavun kabuklarının öyle faydaları var ki, öğrendikçe çok şaşıracaksınız. Özellikle kavun kabuğunu haşlayıp suyunu içtiğinizde sindirim sisteminizdeki aksaklıkları gidererek, rahatlatabilir.
Yaz meyveleri arasında nefis aromasıyla sıkça tercih edilen kavun, adeta bir vitamin deposu. Uzmanlar kavunun içeriğinde bulunan sodyum, potasyum, demir ve magnezyum kabuklarında da bulunduğuna ve mutlaka tüketilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.
Kavun, çarşıda, pazarda ve manav tezgahlarının baş köşesinde yerini çoktan aldı. Yaz aylarının simgelerinden biri olan kavun hakkında yıllarca aynı hatayı yaptık. Kavun kabukları da en az kavun kadar faydalı.
Peki kavun kabukları nasıl değerlendirilir? İşte kavun kabuğunun faydaları…
Erken tıbbın babası olarak anılan İbn-i Sina kavun kabuğunu işaret ederek önemli tavsiyelerde bulundu. Kitabında kavun kabuğunun faydalarından söz eden İbn-i Sina, özellikle kavun kabuğunu kaynatıp suyu içildiğinde sindirim sistemine iyi geldiğini belirtiyor.
Kavun kabuğu, cilt bakımından göz çevresi bakımına birçok yönde kullanılabilir. Çok az kişinin bildiği bir diğer faydası ise kavun kabuğunun faydaları arasında sedef ve egzamaya olan faydaları da dikkat çekiyor. Artık kavun kabuğunu çöpe atmak yerine faydalarından yararlanabilirsiniz.
İbn-i Sina El Kanun Fi't-Tıbb adlı kitabında kavunun faydalarını belirtiyor. Kavun kabuğunun faydaları şu şekilde:
KAVUN KABUĞUNUN FAYDALARI
Kavunun kabuğunu yüzünüze sürerek cilt bakımı yapabilirsiniz
Göz çevresi bakımı için etkilidir
Cildi temizler, nemlendirir
Sivilceleri iyileştirir
Vitiligoya iyi gelir
Böbrek ve mesane taşlarına iyi gelir
Kaynatılıp içildiğinde sindirim sistemini düzene sokar
Tokluk hissi yaratarak kilo vermeye etki sağlar
Bağışıklık sistemindeki hasarlı hücreleri tamir eder
Sedef ve egzama hastalıklarına iyi gelir
Saç dökülmesine iyi gelir
Regl döngüsünü düzene sokar
Kalpteki ritim bozukluğunu önler
Kalp ve damar hastalıklarında fayda sağlar
Cildi ölü hücrelerinden arındır