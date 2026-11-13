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Dünya Trump'tan Jones Yasası kararı
Dünya

Trump'tan Jones Yasası kararı

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Trump'tan Jones Yasası kararı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yabancı bayraklı gemilere tanınan Jones Yasası muafiyetini 90 gün daha uzattı.

ABD, yabancı bayraklı gemilerin ülke limanları arasında petrol ve çeşitli ürünler taşımasını kolaylaştıran denizcilik yasasına yönelik muafiyeti 90 gün daha uzatma kararı aldı. Bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın söz konusu kararı onayladığını bildirdi. Bu alanda tanınan muafiyetlerin, deniz taşımacılığında esnekliği artırarak nakliye darboğazlarını azaltması ve İran'a yönelik savaş nedeniyle yükselen benzin, dizel akaryakıt ve gübre fiyatları üzerindeki baskıyı hafifletmesi bekleniyor.

Washington yönetimi, şubat ayı sonunda İran'a yönelik saldırıların başlamasının ardından mart ayında, petrol ve akaryakıt fiyatlarını makul seviyelerde tutmak ve enerji piyasasındaki aksaklıkları önlemek amacıyla Jones Yasası'nın uygulanmasına yönelik muafiyetleri yürürlüğe koymuştu. ABD, ağustos ayında da muafiyet uygulamasını uzatma kararı almış ancak bu kapsamda verilecek izinlerin her gemi için ayrı ayrı değerlendirileceğini duyurmuştu.

 

ABD'nin Jones Yasası nedir?

Söz konusu denizcilik yasası, ABD limanları arasındaki taşımacılık faaliyetlerinin ABD'de inşa edilen, ABD şirketlerine ait ve mürettebatı ABD vatandaşlarından oluşan gemilerle gerçekleştirilmesini zorunlu kılıyor. ABD'li kaynaklar, ülkenin yerli gemi inşa sektörünün güçlü desteğini alan Jones Yasası'na geçmişte uygulanan muafiyetlerin süresinin sınırlı tutulduğunu belirtiyor.

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