İbn-i Sina kitabında tavsiye ediyor! Şeker hastalığına bu bitkinin suyu deva oluyor: Asırlar önceki bilgi notu

Kara hindiba otu birçok derde deva. Peki İbn-i Sina'nın önerdiği kara hindiba nasıl tüketilir? İşte yanıtı...

Tıp dünyasının önemli isimlerinden biri İbn-i Sina, yaşadığı dönemde tespit ettiği faydalı bilgileri not alarak, bu bilgileri günümüze aktarmış!

KARA HİNDİBA OTUNUN ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Çayı hazırlamak: Yarım tatlı kaşığı dolusu ince kıyılmış kara hindiba kökü bir su bardağı dolusu suya akşamdan eklenir sabah kaynama derecesine kadar ısıtılır ve süzülür. Bu çay kahvaltıdan yarım saat önce ve yarım saat sonra bölünerek içilir. l Bitki salatası: Bitkinin köklerinden ve yapraklarından hazırlanır, çiçek sapları çiçekleriyle birlikte yıkanan kara hindiba sapları çiçeklerden ayrılarak günde 5-10 tane yenebilir.