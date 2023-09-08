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Kadın - Aile İbn-i Sina kitabında tavsiye ediyor! Şeker hastalığına bu bitkinin suyu deva oluyor: Asırlar önceki bilgi notu
Kadın - Aile

İbn-i Sina kitabında tavsiye ediyor! Şeker hastalığına bu bitkinin suyu deva oluyor: Asırlar önceki bilgi notu

Yeniakit Publisher
2023-09-08 23:31:00 - 2023-09-08 23:40:58
İbn-i Sina kitabında tavsiye ediyor! Şeker hastalığına bu bitkinin suyu deva oluyor: Asırlar önceki bilgi notu

İbn-i Sina kanı temizleyen, şeker hastalığına iyi gelen, karaciğeri iyileştiren kara hindiba otunu öneriyor. Şimdi de sağlık için şifa oluyor. Peki kara hindiba nasıl tüketilir? İşte yanıtı...

Kara hindiba otu birçok derde deva. Peki İbn-i Sina'nın önerdiği kara hindiba nasıl tüketilir? İşte yanıtı...

Tıp dünyasının önemli isimlerinden biri İbn-i Sina, yaşadığı dönemde tespit ettiği faydalı bilgileri not alarak, bu bilgileri günümüze aktarmış!

KARA HİNDİBA OTUNUN ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Çayı hazırlamak: Yarım tatlı kaşığı dolusu ince kıyılmış kara hindiba kökü bir su bardağı dolusu suya akşamdan eklenir sabah kaynama derecesine kadar ısıtılır ve süzülür. Bu çay kahvaltıdan yarım saat önce ve yarım saat sonra bölünerek içilir. l Bitki salatası: Bitkinin köklerinden ve yapraklarından hazırlanır, çiçek sapları çiçekleriyle birlikte yıkanan kara hindiba sapları çiçeklerden ayrılarak günde 5-10 tane yenebilir.

Birçok bilim insanın öve öve bitiremediği karahindiba kanserden tutun vücutta oluşabilecek birçok hastalığa iyi gelmektedir. Karahindiba, papatyagiller ailesinden gelir. Otsu bir bitki olan karahindiba sarı çiçekli ve yeşil yapraklı bir bitkidir. Karahindiba! Bilmediğiniz şifası say say hiç bitmiyor! Vücuda birçok destek verdi! Bol bol alın

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