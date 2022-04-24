İbn-i Sina kimdir? İbn-i Sina'dan 1000 yıllık sağlık öğütleri

İbn-i Sina kimdir?

İbn-i Sina 980 yılında Efşane köyünde dünyaya gelmiştir. İbn-i Sina yalnızca tıp alanında değil; felsefe, matematik, kimya fizik, jeoloji, müzik, astronomi gibi alanlarda da kendini kanıtlamış ve gelecek nesillere ilham verecek eserleri ortaya koymuştur. İbn-i Sina’nın kaleme aldığı “Tıbbın Kanunu ve İyileşme” isimli eseri 17. Asrın ortalarına kadar Avrupa üniversitelerinde tıp bilimin temel eseri olarak okutulmuştur.

İbn-i Sina, tıp eğitimini Kuşyar adında bir doktordan almıştır. 16 yaşında başladığı bu eğitimi iki sene kadar kısa bir sürede bitiren hekimlerin piri, kalp ve damar sistemlerinin temelini küçük ve büyük kan dolaşımını birbirinden ayırarak oluşturmuştur.

19 yaşında doktor unvanı kazanan İbn-i Sina, ücret almadan hastaları tedavi etmeye başladı. 21 yaşına geldiğinde medrese branşlarının hepsinde uzmanlaştı. Gazneli Mahmut’un, kendi himayesi altına girme isteğini kabul etmeyen İbn-i Sina batıya göç etti.

İbn-i Sina’nın eserleri ve öğütleri arasında bir çok hastalığa verdiği tavsiyelerle dikkat çekmektedir. Batılı kaynakların “Hâkim-i Tıb”, diğer bir deyişle “Hekimlerin Piri ve Hükümdarı” olarak nitelendirdikleri İbn-i Sina’nın bin yıl önce kaleme aldığı Küçük Tıp Kanunu (El Kanun El-Sağir fi’t Tıbb)’nda sağlıkla ilgili önemli öğütler bugün de halen geçerliliğini koruyor.

İbn-i Sina'dan 1000 yıllık sağlık öğütleri

Sürekli baş ağrısı çeken kişilerin kan vermesi ve düzenli olarak yumurta yemesi halinde ağrı bir süre sonra kesilecektir.

Alternatif tıpta çok kullanılan bir yöntem olan hacamat için ise kim acı çekiyor ise hacamata götürün demiştir. Vücudunuzun herhangi bir yerinde ortaya çıkan acıyı dindirmek için hacamat yaptırmayı önermiştir.

Astım için bal ve badem karışımını tüketmeyi önermektedir. Bademi iyice ezip bal ile karıştırıp tüketmek astım hastalığını tedavi edecektir.

Böbrek taşı, kumu ve diğer böbrek hastalıkları için kabuksuz karpuz çekirdeği, çekilmiş üzüm çekirdeği, kereviz veya anason çekirdeği tüketilmesini önerir.

Ağızda oluşan uçuk ve vücudun diğer yerlerinde oluşan mantar hastalığı için sirkeyi kullanmayı önermiştir. antibakteriyel özellikte olan sirke mikropları öldürüp hastalıkları tedavi etmektedir.