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Ekonomi İblis’in çocukları ile kol kola girenler, ‘Erdoğan gitsin, Ak Parti düşsün de ülkeye ne olursa olsun’ diyor!
Ekonomi

İblis’in çocukları ile kol kola girenler, ‘Erdoğan gitsin, Ak Parti düşsün de ülkeye ne olursa olsun’ diyor!

Başta sahil kesimlerimiz olmak üzere yurdumuzun dört bir yanında tek elden düğmeye basılmış gibi başlatılan orman yangınları vatanseverlerin yüreğini yakarken, yangınları siyasi malzemeye dönüştüren muhalefet ise Cumhurbaşkanı’na ve iktidara saldırıyor. Terör örgütü eliyle başlatılan orman yangınlarının halkı paniğe sürüklemek ve ülkede kaos ortamı oluşturmak için kullanıldığını belirten uzmanlar ile siyasetçiler, “Malum kesimler iktidarı yıpratmanın peşinde. Burada asıl hedef 2023 seçimleri” dediler.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 09:12:00 -
İblis’in çocukları ile kol kola girenler, ‘Erdoğan gitsin, Ak Parti düşsün de ülkeye ne olursa olsun’ diyor!

Türkiye’de gerçekleşen orman yangınlarını değerlendiren Güvenlik ve Terör Uzmanı Emekli İstihbarat Albay Psikolojik Harp Uzmanı Coşkun Başbuğ, Yeni Akit’ aracılığı ile uyarılarda bulundu. Başbuğ, şunları dile getirdi: “Son günlerde çıkan orman yangınları 2023 odaklı doğrudan sabotaj maksatlı yapılan terör eylemleridir. Hedef Türkiye’nin 2023’e yaklaştığı süreçte her yönden kuşatma altına alınarak, kaos ortamı oluşturarak, halkı paniğe sürüklemektir.  Yakıp, yıkılması gerektiğini ve böyle niyetin olduğunu kanlı örgütün sözde lider dedikleri eli kanlı katilleri daha önceden duyurdu. Selahattin Demirtaş’ın ‘Siz Cizre’yi Bodrum’a çok uzak mı sanıyorsunuz’ demesi, yılanın başı Murat Karayılan’ın ‘Merminiz  silahınız yoksa çakmağınız kibritiniz yok mu?’ söylemleri bu başlıkta değerlendirmeli.”

Millet tek yumruk olmalı

Başbuğ, şöyle devam etti: “Kripto mesajlaşma yoluyla kripto hücrelerin harekete geçtiği bir anda 8 ilde başlayan şu anda 130’u geçen noktada yangınlar çıkarıldı. Bunun tamamen maksadı 2023. Hedef o. Yani Cumhur İttifakı ve Sayın Cumhurbaşkanı. İçine girdiğimiz bu süreç büyük operasyonlarla engellenebildi. Ancak bu olayların bittiği anlamına gelmez. Maalesef 2023’e doğru elden gelen her yolun denendiği bir süreç yaşayacağız. Bunun içerisinde yangınlar, sabotajlar, suikastlar ve algı operasyonları gibi birçok hadise gerçekleşecek. Eğer millet olarak tek yumruk olursak hepsini engelleriz.”

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