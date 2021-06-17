İBB'nin zam çağrısına Tevfik Göksu'dan sert tepki!

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ su fiyatlarına yüzde 23 zam yapılmasını teklif etti. Teklifte, her ay su satış birim fiyatlarına TÜFE oranında otomatik zam talep edildi. Zam talebine tepki gösteren İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"İstanbulluların haklarını korumaya devam edeceğiz"

İSKİ'nin tarihte ilk defa suya zam yapmak ve arsa satışı için Olağanüstü Genel Kurulu toplantıya çağırdığını belirten Göksu, "İBB AK Parti Grubu olarak her koşulda İstanbulluların haklarını korumaya devam edeceğiz." dedi.



İşte Göksu'nun o tweeti;