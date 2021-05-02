İBB'nin kaybettiği 978 at nerede?

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Düzenlediği basın toplantısında konuşan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, İBB'nin Adalar'dan toplayıp kaybettiği atları gündeme getirdi. "İBB’nin ihmalleri nedeniyle 978 at kayıp. Biz bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız" diyen AK Partili Altunay'ın açıklamalarından sonra, sosyal medya kullanıcıları tarafından onbinlerce paylaşım yapıldı.

'Hayvan hakkı savunucuları nerede?'

978 atın kayıp olduğu yönündeki iddialardan sonra sözde hayvan hakkı savunucularının sessizliğine dikkat çeken Uluslararsı İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene, "Atlar eziyet çekiyor diye plansız programsız kaldırılan faytonlar, yerlerine getirilen Çin malı golf arabaları, sonrasında ahırlarda telef olan, ortadan kaybolan yüzlerce at...ve tabii sessizliğe bürünmüş sözde "hayvan hakları dernekleri"! Hesap verin." dedi.

'Biz 20 yıldır söylüyporuz'

AK Parti MKYK Üyesi Mücahid Birinci de "3 keçi ver bunlara güdemez diye 20 yıldır söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanlığı tarafından CHP'li İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne şu sorular yöneltilmişti:

"AK Parti İstanbul İl Başkanlığı olarak soruyoruz;

1 Atların uygun yaşam koşullarına sahip yerlere ulaştırılması süreci İl Tarım ve Orman Müdürlükleri üzerinden gayet sağlıklı, kontrollü ve resmi kayıt usulüyle yönetilirken neden ani bir kararla müdürlük devre dışı bırakıldı?

2- Resmi kurumlar aradan çıkarılınca bu atların sevkiyatı kimler üzerinden yapılmıştır?

3- Bazı atların telef edildiği, atların üzerindeki çiplerin sevkiyat öncesi çıkarıldığı, para karşılığı satıldığı yönünde iddialar var. Bunlara cevabınız nedir?

4- Bugüne kadar toplam kaç tane at; nereye ve kimlere verilmiştir? Bu atların teslim edildiği kişiler tarafından hangi amaçlarla değerlendirilmesi öngörülmüştür?

5- İBB'nin sorumluluğunda gönderilen atlar neden resmi kayıt altına alınmamıştır. Dolayısıyla bu atların akıbeti nedir?

'İvedilikle cevap bekliyoruz'

"Hayvan candır. Ona yaşam hakkı vermek bir insanlık görevidir. Dolayısıyla biz bu işin takipçisi olduk, bundan sonra da takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu atların akıbeti hakkında yönelttiğimiz sorulara ivedilikle cevap bekliyoruz. Kamuoyunun aydınlatılmasını istiyoruz."