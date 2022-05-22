İBB'nin atık su skandalı! Haliç'in rengi değişti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin 'masraflı' olduğu iddiasıyla atıksu arıtma tesislerini çalıştırmaması nedeniyle Haliç bir kez daha renk değiştirdi. 'Altın Boynuz' olarak bilinen Haliç'te suyun renginin yer yer kahverengiye dönüştüğü gözlendi. Suyun rengindeki değişiklik özellikle Eyüpsultan Silahtarağa sahilinde göze çarptı. İskelede teknelerin bağlandığı alanda sudaki renk değişimi de net bir şekilde ortaya çıktı. Kahverengileşme, ağırlıklı olarak adacıkların bulunduğu kısımda yoğunlaşıyor. İskelede teknelerin bağlandığı alanda sudaki renk değişimi net bir şekilde ortaya çıkıyor. CHP'li İBB yönetiminin, özellikle Haliç'e dökülen derelerde gerekli ıslah çalışmalarını yapmadığı kış aylarında, Kâğıthane Deresi, Ayazağa Deresi ve Göktürk Deresi'ne atık suları akıttı. Doğrudan Haliç'e akan derelerin taşıdığı kirli sular nedeniyle ortaya çıkan çevre felaketi bölge halkının da tepkisini çekti. Teleferik Tramvay Durağı yakınlarında yürüyüşe çıkan Semahat Akıncı Şişmanoğlu, 8 ay önce de buraya geldiğini ve son görüntüye çok şaşırdığını söyledi. Şişmanoğlu, "Önceki ziyaretimde su pırıl pırıldı, elimi uzatıp içesim geldi. Bugün buranın hali çok berbat. Simsiyah bir renk, bir şey görülmüyor" dedi. Bu arada, sahildeki bir balıkçının oltasına da çöp takıldığı görüldü.

Arıtma tesisi iptal edildi

İBB yönetimi daha önce de Haliç, İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nin temizliği ve canlı popülasyonu için hayati önem taşıyan Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'ni yapım aşamasında iptal ederek 'temel atmama töreni' düzenlemişti. Mevcut arıtma tesislerinin de çalıştırılmaması ve İBB iştiraki İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne (İSTAÇ) bağlı deniz yüzeyi temizleme teknelerinin de faaliyetlerine son verildi. Böylece Haliç'te ve İstanbul Boğazı'nda çöp birikintileri ile pislikler oluşmaya başladı.