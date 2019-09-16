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İBB’den çıkartılan işçiler CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden çıkartılan işçiler, CHP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştirdi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 15:26
İBB’den çıkartılan işçiler CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden çıkartılan işçiler, CHP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştirdi. İşçiler,


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na seslenerek, verilen sözlerin tutulmasını istediler.


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun göreve gelmesinin ardından büyükşehir belediyesinin çeşitli birimlerinde görev yapmakta olan yüzlerce çalışanın işine son verilmiş, işten çıkartılan vatandaşlar da İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde oturma eylemi yapmaya başlamıştı. Bugün, işten çıkartılan bir grup işçi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Beyoğlu Şişhane’de bulunan, İstanbul İl Başkanlığı önüne gelerek eylem gerçekleştirdi. Gece geç saatlerden beri il başkanlığı önünde olduklarını söyleyen işçiler, eylemlerinin kendilerine yapılan haksızlık sona erene kadar süreceğini belirtti.



“CHP’den kimse buraya gelip de bize destek olmadı”


Belediyedeki işine son verilmeden önce güvenlik görevlisi olarak çalıştığını söyleyen Arzu Çakır, “Bugün eylemlerimizin 20’nci günündeyiz ve eylemimize devam ediyoruz. Diğer arkadaşlarımız İBB önünde beklemeye devam ediyor, biz de CHP İl Başkanlığına geldik. Biraz önce Canan Kaftancıoğlu ile görüştük. Kendisi buradan geçerken bizimle görüşmek istediğini söyledi. Kaftancıoğlu, bizim belediyede işe girmemizin bir hakkaniyetsizlik olduğunu düşünüyor. Ben belediyede güvenlik görevlisi olarak çalışıyordum, ve şu anda güvenlik zafiyeti ve eksiklik var. Biz fazlalık mıydık ki çıkartıldık dediğimizde bize ‘Bir hakkaniyetsizlik olduğunu düşünüyorum, siz iki gün sonra iş bulabilirsiniz ama dışarıda 200 bin insan var. CHP olarak biz işçi partisiyiz’ diyor. Madem CHP işçi partisi, bizi neden işten çıkartıyor. Kaftancıoğlu, ‘Size sahip çıkacağım, yanınızda olacağım, ama diğer partiler gibi sizi toplayıp da gelin hepinizi işe alacağım demiyorum ama yanınızda olacağım’ diyor” açıklamasını yaptı.



“Biz hakkımızı arıyoruz”


Çakır, “Bize zaten kimse önceden ‘Gelin sizi işe alacağız’ gibi bir şey de söylemedi ki. Meclis üyelerimizden bizi ziyarete gelen çok kişi oluyor ama CHP’den ‘Biz işçi partisiyiz, destek oluyoruz’ diyenlerden şu ana kadar gelen olmadı. CHP’den kimse bize destek olmuyor. Bizim tek istediğimiz işimiz, başka bir şey istemiyoruz. Biz bir haksızlık sonucunda işimizden çıkartıldığımızı düşünüyoruz. Bu kadar insan bu yüzden mağdur durumda. Hepimizin çoluğu çocuğu var, okuyanlar var, evladı askerde olanlar var. Herkes zor durumda kaldı. Şu anda biz buradayız, yarın başka bir grup gelecek. İBB önündeki bekleyişimiz de sürüyor, her gün oradayız. Biz hakkımızı arıyoruz, hakkımızı istiyoruz” dedi.



“Seçimden önce verdikleri sözleri tutsunlar istiyoruz”


İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki işine son verilen bir başka çalışan Mahmut Yenikaya ise “Bizi yalnızca bir kısa mesajla haksız bir şekilde işten çıkarttıkları için buradayız. Bizim Saraçhane’deki eylemimiz de sürüyor ancak bugün CHP İl Başkanlığı Binasının önüne gelerek sesimizi daha da yükseltmeyi hedefliyoruz. Burada bulunma amacımız, haksız bir şekilde çıkartıldığımız işimize tekrar geri dönmektir. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, seçimlerden önce bir söz vermişti. Hiçbir işçinin emeğiyle, ekmeğiyle oynamayacaklarını söylemişlerdi. Biz, seçimlerden önce verilen bu sözleri yerine getirmelerini istiyoruz. Bunu sadece biz değil, bütün halkımız istiyor. Benim iki çocuğum var. Bir haftadır okulları başlamış, benim şu an onların yanında olmam gerekirken ben 19 gündür Saraçhane’de yatıyorum. Onların okul ihtiyaçlarını, kırtasiye malzemeleri karşılayabilmiş değilim” şeklinde konuştu.


İşçilerin yanlarındaki “Ey İmamoğlu! Hani kimse işinden olmayacaktı?”, “Ekmeğime uzanan eller kırılsın”, “Ey Kılıçdaroğlu! Namus sözün seçime kadar mıydı?” yazılı dövizler dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 15:26
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