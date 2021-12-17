İBB'de yeni skandal! Bylockçulara kucak açmışlar

Sabah'ın Türkiye'nin gündemine taşıdığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki örgüt yapılanması büyük yankı uyandırdı. PKK, DHKP-C, MLKP, MKP gibi örgüt üyelerinin İBB'de işe alınmasıyla ilgili CHP sessizliğini korurken SABAH, İBB'ye alınan isimlerle ilgili şok bilgilere ulaştı. İBB'de işe alınan isimler arasında ByLock ve ankesör kullanıcısı 3 ismin olduğu ortaya çıktı. İşe alınan bu isimlerden biri ihraç polis, diğeri de ihraç kaydı bulunan astsubay... İBB'de gündeme bomba gibi düşen PKK, DHKP-C ve FETÖ'cü isimlerin yanı sıra FETÖ'nün kripto haberleşme sistemi olan ByLock kullanıcılarının da işe alındığı ortaya çıktı.

BYLOCK kullananlar

İBB'nin iştiraklerinde işe alınan o isimlere SABAH ulaştı. İBB iştiraki Boğaziçi Konut Hizmet Yönetim İşletme (Boğaziçi Yönetim) AŞ'de halen çalışan Kamuran D., ByLock abone listesinde yer alıyor. FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında adli işlem uygulanan Kamuran D. hakkında "örgüte ait evde kaldığı" şeklinde ifadeler bulunuyor.



Yine ByLock kullanıcısı Abdulsebur U., İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği (İstanbul Ağaç Peyzaj) A.Ş.'de 9 Mayıs 2020'de işe alındı.

14 Aralık 2020'de görevine son verildi. Polis memuru olarak görev yaparken ihraç olan ve ByLock abone listesinde yer alan isme adli işlem uygulandığı öğrenildi.

Meslekten ihraç olanlar

İBB'ye işe alınan isimler arasındaki Semih H. ise 7 Ocak 2021'de İBB iştiraki İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları (İSTON) AŞ'de çalışmaya başladı.



15 Eylül 2021'e kadar İBB'de çalışan Semih H.'nin astsubay olarak görev yaparken ihraç olduğu, FETÖ soruşturmaları kapsamında hakkında adli işlem uygulandığı, soruşturmalar kapsamında gözatına alınan 4 şüphelinin ifadesinde "Örgüt faaliyetleri içerisinde bulunduğu" şeklinde adı geçtiği öğrenildi. Semih H.'nin örgütsel haberleşme yöntemlerinden olan ankesör telefonları ile irtibatı bulunduğu öğrenildi.