'İBB'de neler oluyor?' Tükürdüğünü yalayan Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun'a ayar verdi

2023 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık çalışmalarını gizliden başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu kapsamda Karadeniz turuna çıktı.

İmamoğlu'nun turunda Nagehan Alçı ile fotoğraf vermesi adeta CHP'de bombanın pimini çekti. Daha önce İmamoğlu'na destek veren CHP yandaşları; Şahan Gökbakar, Atilla Taş, Fazıl Say ve Athena Gökhan gibi isimlerden peş peşe tepkiler geldi.

Konuyla ilgili ilk açıklama İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan geldi. Ongun, yaptığı açıklamada "Biz bu tartışmaları önemsemiyoruz. Bu eleştiriler 200-300 kişinin kendi arasındaki yorumları, eleştirileridir" ifadelerine yer verdi.

"Akıllı olun"

Kendisine tepki gösteren CHP yandaşı sözde sanatçılara tehdit gibi ifadeler kullanan İmamoğlu, parmağını sallayarak "Akıllı olmaya davet ediyorum. Vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil" ifadelerini kullandı.

Tükürdüğünü yaladı

Bu sözleri sonrası tepkiler sertleşince İmamoğlu, bugün bir açıklama yaparak "Sadece ve sadece dün bir konuşmada kullandığım 'Vız gelir tırıs' gider sözlerimden dolayı özür diliyorum. Yanlış kurduğum cümleler için özür diliyorum sadece, altını çizeyim" sözleriyle tükürdüğünü yaladı.

Murat Ongun'a ayar verdi

Konuşmasında isim vermeden Murat Ongun'a da ayar veren İmamoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Bu konu benim nezdimde kapanmıştır. Benim yol arkadaşlarım, kurumumu temsil eden hiç kimse bu konuyla ilgili tek bir cümle etmeyecek, edemez, tek muhatabı benim. O bana eleştiri yapanları, davet edeceğim ortamda uygarca dinleyeceğim." Bu durum 'İBB'de neler oluyor?' sorusunu akıllara getirdi.

