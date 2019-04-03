İBB'de çalışan CHP'lilerden provokasyon
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin sonuçları henüz netleşmeden harekete geçen CHP'li meclis üyeleri, Ekrem İmamoğlu'nun pankartını asıp fotoğraf çektirdi.03 Nisan 2019 Çarşamba 15:05
AK Partili Binali Yıldırım ile CHP'li Ekrem İmamoğlu arasındaki seçim yarışı, henüz noktalanmadı.
YSK tarafından alınan kararla, bazı ilçelerde geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verildi.
CHP'lilerden provokasyon
Süreç devam ederken İBB'deki CHP'li meclis üyeleri harekete geçti.
Ekrem İmamoğlu için hazırlanan pankartı İBB binasına asan meclis üyeleri, fotoğraf da çektirdi.
Tepkilere neden olan bu eylemin fotoğrafları, sosyal medyada paylaşıldı.
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