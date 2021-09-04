İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Avcılar'da 2 ve Örnektepe'de 1 kız yurdu açıldı. Yılsonuna kadar da bir erkek öğrenci yurdu hizmete girecek. Adaylar başvuru işlemlerinin nereden nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. İBB yurt başvuruları nasıl yapılır? İBB yurt başvuru sonuçları

İBB yurtları nerede? İBB yurt başvurusu nasıl yapılır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kız öğrenci yurtları başvuruları başladı. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından verilecek olan yurt hizmeti için öğrenciler yurt.ibb.istanbul adresi üzerinden online olarak başvuruda bulunabiliyor. Yüksek öğretim görmek için şehir dışından İstanbul’a gelen gençler arasından yapılacak değerlendirmede; üniversite seçme/yerleştirme sınavındaki başarı durumu, adli sicil/arşiv kaydı ve ailesinin gelir durumu gibi kriterler göz önünde bulunduruluyor.

Yurt başvuru sonuçları asil ve yedek listeleri 13 Eylül tarihinden itibaren ibb.istanbul/yurt.ibb.istanbul web sitelerinden ve İBB’nin sosyal medya hesaplarından duyurulacak. 20 -24 Eylül tarihleri arasında asil listede yer alan öğrenciler, 27 Eylül ve 1 Ekim tarihleri arasında ise yedek listedeki öğrenciler İBB Yurtlarına kayıt yaptırabilecekler.

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