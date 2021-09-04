İstanbul Büyükşehir Belediyesi ikisi Avcılar’da biri Örnektepe’de olmak üzere üç kız öğrenci yurdunu hizmete soktu. Yapılan açılmada sene sonuna kadar bir de erkek öğrenci yurdu açılacağı ifade edildi. Yurt arayan öğrenciler ise İBB yurt ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı.

İBB yurt ücretleri ne kadar 2021? İBB yurtlarına kimler başvuru yapabilir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kız öğrenci yurtları başvuruları başladı. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından verilecek olan yurt hizmeti için öğrenciler yurt.ibb.istanbul adresi üzerinden online olarak başvuruda bulunabiliyor. Yüksek öğretim görmek için şehir dışından İstanbul’a gelen gençler arasından yapılacak değerlendirmede; üniversite seçme/yerleştirme sınavındaki başarı durumu, adli sicil/arşiv kaydı ve ailesinin gelir durumu gibi kriterler göz önünde bulunduruluyor.

Yurt başvuru sonuçları asil ve yedek listeleri 13 Eylül tarihinden itibaren ibb.istanbul/yurt.ibb.istanbul web sitelerinden ve İBB’nin sosyal medya hesaplarından duyurulacak. 20 -24 Eylül tarihleri arasında asil listede yer alan öğrenciler, 27 Eylül ve 1 Ekim tarihleri arasında ise yedek listedeki öğrenciler İBB Yurtlarına kayıt yaptırabilecekler.

İBB’den yapılan açıklamada öğrencilerin aylık 600 lira ödeyeceği belirtildi.

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