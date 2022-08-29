Üniversite kayıt işlemleri 22-26 Ağustos tarihleri arasında alındı. Milyonlarca öğrenci kayıt heyecanı yaşarken bir yandan da barınma ihtiyaçları sebebiyle yurtları araştırmaya başladı. 24-28 Ağustos tarihlerinde KYK yurt başvuruları alındı. İBB yurt başvuruları ise 22-28 Ağustos tarihlerinde alındı. İBB yurt başvurusunda bulunanlar ise sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı.

İBB yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB yurt sonuçları | İBB yurt ücretleri ne kadar?

İBB yurt başvuru işlemleri 22-28 Ağustos tarihleri arasında online olarak yapıldı. Sonuçlar ise 12 Eylül Pazartesi günü açıklanacak. Yurt başvurusunda bulunmak isteyenler 'İBB yurtları aylık ne kadar?' sorusunun cevabını araştırıyor. İBB yurtları kahvaltı ve akşam yemeği dahil aylık 950 TL ücret talep ediyor.

İBB yurt ücretleri ne zaman nereye yatırılıyor?

Yurt ücretleri, her ayın en geç beşinci günü mesai bitimine kadar kurumun gösterdiği banka hesaplarına yatırılır. Banka dekontu Yurt Yönetimine teslim edilir.