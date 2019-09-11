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İBB Yaz İzci Kampı'na 6 bin kişi katıldı

Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Makedonya, Mısır, Bosna Hersek, Sırbistan, Tunus, Filistin olmak üzere 12 ülkeden katılımlarla uluslararası düzeyde gerçekleştirilen etkinliğe, toplam 5 bin 872 aday katılarak izci oldu

11 Eylül 2019 Çarşamba 13:38
İBB Yaz İzci Kampı'na 6 bin kişi katıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 1 Temmuz - 8 Eylül arasındaki Yaz İzci Kampı'na Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından 6 bine yakın çocuk ve genç katıldı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, çocukların ve gençlerin kişisel gelişimlerinin ve öz güvenlerinin artmasına katkı sağlamak, iletişim ve sosyal becerilerini güçlendirmek, çevre bilinci aşılamak amacıyla yılın farklı dönemlerinde izci kampları düzenliyor.

Türkiye İzcilik Federasyonu işbirliğinde düzenlenen kampların başında Beykoz Kent Ormanı alanındaki İBB Yaz İzci Kampı geliyor. 1 Temmuz'da başlayan kamp bu yıl İstanbul'dan, farklı şehirlerden ve yurt dışından yoğun katılımla gerçekleşti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da ziyaret ettiği Yaz İzci Kampı 8 Eylül'de sona erdi. 8 hafta süren kamp, İstanbul ile birlikte Ankara, Aydın, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Hatay, Kocaeli, Kayseri, Konya, Muğla, Samsun, Sivas ve Yalova olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelen çocuk ve gençleri ağırladı.

Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Makedonya, Mısır, Bosna Hersek, Sırbistan, Tunus, Ürdün, Katar, Kuveyt, Suriye, Ukrayna ve Filistin olmak üzere 12 ülkeden katılımlarla uluslararası düzeyde gerçekleştirilen etkinliğe, toplam 5 bin 872 aday katılarak eğlenceli bir haftanın ardından izci oldu.

Kampta 100'e yakın eğitimci ve teknik ekip görev yaptı. 7/24 ulaşımdan yemeğe, sağlıktan temizlik hizmetlerine kadar kampın tüm ihtiyaçlarını karşılayan İBB; izcilere kamp boyunca kullandıkları eşyaları da hediye etti. Kampta, 21 farklı İBB birimi ile acil durumlara müdahale edebilmek için ambulans, doktor, güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri hazır bulunduruldu.

Yaz İzci Kampı'nın dışında yıl boyunca düzenlenen ulusal ve uluslararası ünite kamplarına da destek veren İBB, Türkiye İzcilik Federasyonu ile birlikte yarı tatilinde Bolu Aladağ ileri Düzey Kış Kampı'nı ve Nisan ayında Çanakkale Milli Bilinç İzci Kampı'nı düzenliyor.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 13:38
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