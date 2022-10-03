İstanbul Büyükşehir Belediyesi her yıl üniversite öğrencilerine ‘Genç Üniversiteli’ bursu veriyor. 3 taksit halinde ödenen burs başvurularının ne zaman alınacağı, sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise merak ediliyor.

İBB üniversite burs başvuruları bitti mi? İBB burs başvuru sonuçları 2022:

İBB burs başvuruları 26 Eylül-16 Ekim tarihleri arasında alınacak. Başvuru işlemleri İstanbul Senin İçin uygulaması ve web sitesi üzerinden alınıyor.

İBB burs başvuru şartları nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

İBB bursu ne kadar?

İBB bu yıl 75 bin üniversiteliye burs verecek. 2022-2023 eğitim öğretim yılı için verilecek miktarın öğrenci başı 4.500 TL olduğu açıklandı.