İBB uçağında kumar ve uyuşturucu rezaleti! Selen Görgüzel kirli çarkı tek tek anlattı!

Aynı haberde, soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra ifade veren fenomen Rabia Karaca ile şarkıcı Selen Görgüzel’in, savcılığa sundukları beyanların ve cep telefonlarının dosyada yer aldığı belirtildi. İddialara göre, bu dijital materyallerde özel jet yolculuklarına ait fotoğraflar bulundu.

“KIBRIS’A KUMAR AMAÇLI GİDİLDİ” İDDİASI

Sabah’ın aktardığına göre; ifadelerde, söz konusu özel jet seyahatlerinin bir bölümünün Kıbrıs’a kumar oynamak amacıyla yapıldığı öne sürüldü.

İddialarda, bazı organizasyonların şarkıcı Emel Müftüoğlu’nun davetiyle gerçekleştiği yönünde beyanların bulunduğu da yer aldı.

FOTOĞRAFLARDA KİMLER VAR?

Haberde, soruşturma dosyasına giren fotoğraflarda; Murat Gülibrahimoğlu, Fatih Keleş (İBB davasında tutuklu olduğu belirtilen isim), Fatih Keleş’in sevgilisi olduğu iddia edilen Ayşe Sağlam gibi isimlerin yer aldığı öne sürüldü. Fotoğrafların özel jet içinde çekildiği iddia edilirken, bu görsellerin savcılık incelemesinde olduğu aktarıldı.

YURT DIŞI PARA TRAFİĞİ

Soruşturma kapsamında “A Takımı” olarak anılan bir grubun, suçtan elde edildiği iddia edilen gelirleri özel jetle yurt dışına taşıdığı öne sürüldü. İddialar arasında, bu seyahatlerin sadece Londra ile sınırlı kalmadığı, farklı rotaların da bulunduğu yer aldı.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, 6 sayfalık ifade, cep telefonlarından elde edilen görseller, teknik ve fiziki takip kayıtlarının dosya kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Yetkililerden resmi bir suçlama ya da kesinleşmiş yargı kararı bulunmadığı, sürecin soruşturma aşamasında olduğu vurgulandı.

GÖRGÜZEL’İN İFADESİNDE YER ALAN İDDİALAR

Haberde aktarılan ifadelere göre Selen Görgüzel, Kıbrıs seyahatinin Emel Müftüoğlu tarafından organize edildiğini, Murat Gülibrahimoğlu’nun yüksek miktarlarda kumar oynadığını ve casino çipleri kullandığını iddia etti.

Görgüzel’in, uçakta uyuşturucu madde kullanmadığını özellikle vurguladığı da haberde yer aldı.

YETKİLİLERDEN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Dosyada yer alan iddialarla ilgili olarak henüz kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmazken, savcılığın soruşturmayı genişleterek sürdürdüğü bildirildi

Adı geçen kişilerin hukuki durumlarına ilişkin resmi açıklamaların soruşturma sürecinde netlik kazanması bekleniyor.

Kaynak: Sabah Gazetesi