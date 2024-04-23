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Gündem İBB tarafından gizleniyor mu? Fotoğraf sosyal medyaya sızdı! Metro çilesinde olay görüntü
Gündem

İBB tarafından gizleniyor mu? Fotoğraf sosyal medyaya sızdı! Metro çilesinde olay görüntü

Yeniakit Publisher
2024-04-23 14:03:00 - 2024-04-23 14:06:14
İBB tarafından gizleniyor mu? Fotoğraf sosyal medyaya sızdı! Metro çilesinde olay görüntü

M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda dün sabah saatlerinden itibaren hizmet vermeyen bir durum yaşandı. İddialara göre, metro trenlerinin kafa kafaya çarpıştığı iddia edildi.

M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda dün saat 06.00 itibarıyla başlayan aksaklık devam ediyor. Metro hattındaki seferler Atunizade istasyonunda aktarmalı olarak sürdürülüyor.

Metro İstanbul'un dün "teknik arıza" olarak açıkladığı ve gece saatlerinde "zorunlu bakım çalışması" şeklinde nitelendirdiği problemin kaynağına ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Bugün de sürmesi beklenen çalışmalar nedeniyle Üsküdar-Altunizade istasyonları arasındaki seferler, 20-25 dakika aralıklarla gerçekleştiriliyor.

Sefer aralıklarının yer aldığı bilgilendirici tabelaların bugün kapatıldığı gözlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resmi tatil olmasına rağmen yaşanan aksaklık nedeniyle Üsküdar ve Altunizade istasyonlarında yolcu yoğunluğu oluşuyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

'İKİ METRO KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI' İDDİASI

CHP'li İBB'ye bağlı Metro İstanbul'un 'arıza' ve 'zorunlu bakım çalışması' olarak açıkladığı aksaklığa ilişkin ortaya atılan bir iddiaya göre; Üsküdar - Samandıra Metro Hattı’nda metro trenleri kafa kafaya çarpıştı.

Metroların çarpıştığına ilişkin paylaşılan görüntü şu şekilde;

Seferlerin gecikmeli olarak yapılması nedeniyle güvenlik görevlileri ile yolcular arasında zaman zaman tartışmalar yaşanıyor.

Öte yandan, Altunizade-Üsküdar istasyonları arasında her iki yönde İETT otobüsleriyle ring seferleri düzenleniyor.

KABAKTEPE'DEN TEPKİ

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman nuri Kabaktepe, yaşanan aksaklığa sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Paylaşımında, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslenen Kabaktepe, "Sayın İmamoğlu, Üsküdar-Samandıra metro hattında meydana gelen arıza, hala giderilmedi. İstanbullular soruyor; Bu arıza devam ediyor. Giderilmesi için daha kaç kişinin mağdur olması gerekiyor? Neden bu şehrin sorunları gündeminize giremiyor?" ifadesini kullandı.

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