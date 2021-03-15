  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İBB şirketinde skandal! Türk Bayrağını indirdiler
Gündem

İBB şirketinde skandal! Türk Bayrağını indirdiler

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketlerinden İSTON AŞ'nin Hadımköy'deki merkezinde 2017'de asılan ay yıldızlı Türk Bayrağının 10 gün önce indirildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 18:09:00 - 2021-03-15 18:16:54
İBB şirketinde skandal! Türk Bayrağını indirdiler

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketlerinden İSTON AŞ'nin Hadımköy'deki merkezinde 2017 yılında asılan ay yıldızlı Türk Bayrağı, 10 gün önce indirildi. 2017'de 25 Aralık FETÖ kumpasının yıldönümünde göndere çekilen Türk bayrağı'nın yerin yenisinin asılması beklenirken, yeni bayrak gelmemesi tepkilere neden oldu.

beyazgazete'nin haberine göre; görevliler ve çalışanların gözleri önünde gönderden alınan bayrağın değiştirileceği için indirildiği söylenirken, personelin "Yeni bayrak gelecek mi?" sorusuna olumsuz yanıt verildiği öğrenildi. Duruma tepki gösteren İSTON AŞ çalışanları, bayrağın bir an önce yeniden yerine asılmasını bekliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Putsavar

Egremis oraya luti ibne bayrağı asacaktır. Personeline zorunlu ibnelik dersi veren ....
  • Yanıtla

osman

ekrem müdafa nin yunan oldugu biliniyor zaten
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman’dan sonra patladı! 34 ülke peşinde
Kültür - Sanat

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman’dan sonra patladı! 34 ülke peşinde

Dünyanın ilgisini çeken Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerine özel oklar üreten geleneksel Türk oku ustası Bekir Büyüksındır, ata yad..
F-35'lerle ilgili şoke eden rapor! Singapur yayınladı
Dünya

F-35'lerle ilgili şoke eden rapor! Singapur yayınladı

Dünyanın birçok noktasında bulunan F-35 uçakları ile ilgili tartışmalar büyüyor. Asya ülkesi Singapur'un yayınladığı son rapora göre, ABD'ni..
TEI Genel Müdür duyurdu! Yerli motorda seri üretime geçildi
Teknoloji

TEI Genel Müdür duyurdu! Yerli motorda seri üretime geçildi

TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, yerli ve milli T-700 motorunda seri üretime geçildiğini açıkladı. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay