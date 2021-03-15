İBB şirketinde skandal! Türk Bayrağını indirdiler
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketlerinden İSTON AŞ'nin Hadımköy'deki merkezinde 2017'de asılan ay yıldızlı Türk Bayrağının 10 gün önce indirildiği bildirildi.
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketlerinden İSTON AŞ'nin Hadımköy'deki merkezinde 2017 yılında asılan ay yıldızlı Türk Bayrağı, 10 gün önce indirildi. 2017'de 25 Aralık FETÖ kumpasının yıldönümünde göndere çekilen Türk bayrağı'nın yerin yenisinin asılması beklenirken, yeni bayrak gelmemesi tepkilere neden oldu.
beyazgazete'nin haberine göre; görevliler ve çalışanların gözleri önünde gönderden alınan bayrağın değiştirileceği için indirildiği söylenirken, personelin "Yeni bayrak gelecek mi?" sorusuna olumsuz yanıt verildiği öğrenildi. Duruma tepki gösteren İSTON AŞ çalışanları, bayrağın bir an önce yeniden yerine asılmasını bekliyor.