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İBB mağduru küçük kızdan Erdoğan'a çağrı: Annem çok zor durumda

Seçildiği günden bu yana binlerce kişiyi haksız yere işten çıkartan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu birçok ailenin hayatını da kararttı. İSTGÜVEN'in eski çalışanı 44 yaşındaki Arzu Çakır, 4 çocuğuyla ortada kaldı. Arzu Çakır’ın minik kızı "Annemin morali hep bozuk, yemekleri ablam yapıyor. Cumhurbaşkanımız İnşallah anneme yardım eder" dedi.

06 Eylül 2019 Cuma 15:12
İBB mağduru küçük kızdan Erdoğan'a çağrı: Annem çok zor durumda

İSTGÜVEN'in eski çalışanı 4 çocuk annesi 44 yaşındaki Arzu Çakır, 5 ay Küçükçamlıca Korusu'nda güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. Arzu Çakır, eşinden ayrıldığını, 4 çocuğunun tüm masraflarını kendisinin karşıladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Şu anda annemin evinde oturuyorum, annemi ve babamı yeni kaybettim. Vefat etmeden önce onlara da ben bakıyordum. Kredi borçlarım ayrı çünkü buraya girmeden önce aldığım maaş çok düşüktü. Onunla da geçinemiyordum. 4 çocuğu okutmak zor. 3'ü servisle okula gidiyor. Öğretmenler bu yıl için okul listelerini atmışlar, ben daha kıyafetlerini almadım. Hepsine çanta, kıyafet, kırtasiye malzemeleri alınması gerekiyor ve bir haftaya okul başlıyor. Şu anda hiçbirini yapamadım. Ne yapacağım bilmiyorum."

"Cumhurbaşkanım inşallah anneme yardım eder"

Annesi Arzu Çakır'ın hep eve geç geldiğini, moralinin bozuk olduğunu belirten küçük kız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Üzüntüsü gözlerinden okunan mağdur kız, "Annem çok zor durumda. Hep morali bozuk. Cumhurbaşkanımız İnşallah anneme yardım eder. Onu inşallah işe alır" dedi.

 

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 15:12
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