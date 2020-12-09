İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 250 itfaiye eri alımı olacak. İBB personel alımı ile ilgili başvuru tarihleri ve mezuniyete göre dağılımlarına ilişkin ayrıntılar açıklandı. Peki İBB İtfaiye eri alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

İBB İtfaiye Eri Alımı için ilan duyurusu yaptı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi resmi internet adresi üzerinden yapılan açıklamaya göre 250 kişilik kadro için KPSS en az 60 puan almış olmak şartı ile İtfaiye eri alımı yapılacak. Ayrıca kadrolara göre Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu olan adaylarında başvurusu alınacak.

İBB İtfaiye eri alımı mezuniyete göre dağılımı nasıl?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi resmi internet adresi üzerinden yayımlanan ilana göre 250 kişilik kadro için Kadın ve Erkek adayların alımı yapılacak. Buna göre mezuniyete göre kadro dağılımı şu şekildedir;

Lise mezunu 90 Erkek İtfaiye Eri alımı yapılacak.

Ön lisans mezunu 90 erkek ve 25 kadın itfaiye eri alımı yapılacak

Lisans mezunu 25 kadın, 26 erkek, 4 erkek ve Kadın itfaiye eri alımı yapılacak.

Bu kapsamda İBB bünyesine Lise 90, Ön Lisans 115 ve Lisans mezunu 55 İtfaiye eri alımı gerçekleşecek.

Başvuru tarihleri ne zaman?

İBB İtfaiye Eri alımı için sınav başvuruları 27 Aralık 2020 tarihinde alınmaya başlayacak. En geç 03 Ocak 2021 tarihine kadar başvuruların yapılmış olması gerekmektedir. Adaylar başvuru işlemlerini sadece İnternet adresi üzerinden gerçekleştirebilecektir.