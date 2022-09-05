İBB ilkokul ortaokul lise bursu kimler alabilir? Sen oku diye bursu nedir nereden ne zaman başvuru yapılabilir?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencilerinin yanı sıra ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik burs imkanı sağlıyor. Peki, Sen oku diye bursu nedir nereden nasıl başvuru yapılır?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine burs desteği sağlıyor. Peki, burs başvuruları ne zaman başlayacak?
İBB ilkokul ortaokul lise bursu kimler alabilir? Sen oku diye bursu nedir nereden ne zaman başvuru yapılabilir?
İBB Ben Oku Diye burs başvuruları 13 Eylül’de başlayacak. Burs başvuru işlemleri 'senokudiye.ibb.istanbul' web sitesi üzerinden alınacak. İBB burs başvuru şartları:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması
Öğrencinin kendisinin İstanbul’da ikamet etmesi
Şehit çocukları, yetim ve öksüz çocukların ilköğretim veya lise öğrencisi olması
Engelli çocukların ilköğretim/lise veya MEB onaylı özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim görüyor olması
Öğrencinin normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam etmesi
Devlet okulu veya vakıf/özel okullarda %100 burslu okuyor olması
Sen Oku Diye bursu ne kadar?
Burs desteği tek seferlik olmak üzere öğrenci başına 500 TL destek sağlanıyor.
Sen Oku Diye bursları ne zaman ödenecek?
Bursların ödeneceği tarih henüz açıklanmadı. İBB tarafından telefonunuza SMS geldiğinde ödemeler gerçekleşmeye başlayacak.