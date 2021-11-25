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Eğitim İBB bursu ne zaman ayın kaçında yatırılacak? İBB bursu ne kadar 2021-2022
Eğitim

İBB bursu ne zaman ayın kaçında yatırılacak? İBB bursu ne kadar 2021-2022

İBB bursu ne kadar? İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu yıl 50 bini aşkın üniversiteliye burs veriyor. Peki, İBB bursları ne zaman yatar? İBB bursu çıktı ne zaman yatar? İBB bursu ilk taksit ne zaman yatacak?

Yeniakit Publisher
2021-11-25 23:19:00 -
İBB bursu ne zaman ayın kaçında yatırılacak? İBB bursu ne kadar 2021-2022

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine burs sağlıyor. Burs başvuru sonuçlarının ilanının ardından ilk taksitlerin ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, İBB 1.taksit hangi gün yatar?

İBB bursu ne zaman ayın kaçında yatırılacak? İBB bursu ne kadar 2021-2022

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genç Üniversiteli burs başvuruları 5-22 Ekim tarihleri arasında alındı. Merakla beklenen başvuru sonuçları ise 23 Kasım'da ilan edildi. Başvuru yapan adaylar sonuçlara  "gencuniversiteli.ibb.istanbul/Sonuc.aspx" sayfasından ulaşabiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2021-2022 eğitim öğretim yılında 51 bin 890 üniversiteliye burs sağlayacak.

İBB burs ödemesini üç taksit halinde yapıyor. Birinci taksitlerin aralık ayının ilk haftası hesaplara yatırılması bekleniyor.

İBB bu sene başvurusu kabul olan öğrencilere 3200 TL ödeme yapacak. İlk taksit tutarı ise 1200 lira olarak belirlendi.

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