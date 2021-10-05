İBB bursu İstanbul’da ikametgahı olup da İstanbul dışında okuyanlara verilir mi?

İstanbul’da ikametgahı olup da İstanbul dışında okuyanlara İBB bursu verilir mi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvurusu başladı. İBB burs başvuruları 5-22 Ekim tarihleri arasında yapılacak. İBB bursu için başvuruda bulunmak isteyen adaylar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi üzerinden TC Kimlik numaranızı, Ad ve Soyadınızı Anne veya Baba TC Kimlik numarasını ve doğrulama kodunu girerek giriş yapıp başvuruda bulunabilirler. İBB bursu üç taksitle 3 bin 200 TL olarak İBB bursu almaya hak kazanan öğrencilere verilmekte.

İBB bursuna kimler başvurur?

İkametgahı İstanbul’da olup da İstanbul dışında üniversitede okuyanlar İBB bursuna başvurabilir mi? Evet İkametgahı İstanbul’da olup da İstanbul dışında üniversitede okuyanlar İBB burs başvurusu yapabilir.

İbb burs başvuru şartları

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.

İBB burs başvurusu için istenen evraklar, belgeler

Nüfus cüzdanı fotokopisi Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge Vukuatlı Nüfus kayıt örneği. Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript Bursluluk belgesi Disiplin belgesi Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.) Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır. Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz. Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz. Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.